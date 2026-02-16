Стало відомо про ураження важливих цілей окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про нові удари по російських військах на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) у понеділок, 16 лютого.

🚀 Уражені цілі

За інформацією військових:

У ніч проти 16 лютого в районі населеного пункту Калинівка (ТОТ Запорізької області) уражено район зосередження живої сили противника.

15 лютого в районі Новопавлівки (ТОТ Донецької області) під удар потрапив вузол зв’язку ворога.

У районі н.п. Березове (ТОТ Дніпропетровської області) завдано удару по скупченню особового складу окупантів.

У районі н.п. Затишок (ТОТ Донецької області) уражено пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.

У Генштабі зазначили, що втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються.

✅ Попередні удари

Раніше, 15 лютого, Сили оборони України уразили нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» поблизу селища Волна в Краснодарському краї рф. (Таманьнефтегаз — один із важливих об’єктів нафтотранспортної інфраструктури на росії).

Також було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1 у Криму.

Оперативна інформація щодо наслідків ударів продовжує уточнюватися.

👉 Нагадаємо, що диктатор на росії володимир путін може перемістити ядерні ракети ближче до кордонів Європейського Союзу через територію Білорусі.