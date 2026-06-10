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Суд стягнув з колишнього керівника Кременчуцького ТЦК 3 млн грн

Денис Молотов
Денис Молотов
Суд стягнув з колишнього керівника Кременчуцького ТЦК 3 млн грн
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Суд визнав необґрунтованими активи, які набув колишній начальник Кременчуцького РТЦК та СП. Майно було придбане у період з 2022 по 2024 роки. Про це повідомила пресслужба САП у середу, 10 червня.

Яке майно фігурує у рішенні суду
Суд стягнув з колишнього керівника Кременчуцького ТЦК 3 млн грн 01
Фото ілюстративне / САП та НАБУ / 10.06.2026

Судовий розгляд стосувався майна та фінансових доходів колишнього військкома. За результатами аналізу, необґрунтованими визнали кілька об’єктів.

До цього переліку увійшли:

  • квартира в клубному будинку в місті Кременчук;
  • автомобіль Toyota Land Cruiser Prado;
  • вартість автомобіля Toyota RAV-4, а також отриманий дохід від його відчуження.

📢 «Суд ухвалив стягнути в дохід держави вартість необґрунтованих активів у сумі майже 3 млн гривень», – розповіли в САП.

Юридичні підстави та можливість оскарження

Наразі рішення суду ще не набрало законної сили. Відповідно до процесуальних норм, воно може бути оскаржене стороною захисту протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Позов антикорупційних прокурорів ґрунтувався на детальних матеріалах двох відомств. Перевірку та збір доказів проводили Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро України.

Масштабні перевірки посадовців

Масштабні заходи щодо перевірки статків представників військкоматів тривають по всій країні. Нагадаємо, у травні правоохоронці провели 44 обшуки у чинних та колишніх посадових осіб ТЦК з-поміж керівного складу у 16 регіонах України.

Серед задокументованих фактів під час цих заходів — незаконне збагачення. Також виявлено випадки недостовірного декларування посадовців загалом майже на 92 млн гривень.

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