путін може перемістити ядерні ракети до кордонів ЄС – ЗМІ

Диктатор на росії володимир путін переміщує ядерні ракети ближче до кордонів Європейського Союзу через територію Білорусі. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на заяву білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської.

Лідерка білоруської опозиції закликала західні країни «уважніше стежити за подіями в Білорусі». За її словами, можливе зміщення ядерного потенціалу рф на білоруську територію значно підвищує безпекові ризики для держав ЄС.

Водночас офіційних підтверджень від кремля або білоруських військових структур щодо переміщення ядерного озброєння наразі немає. Інформація ґрунтується на заявах представників опозиції та повідомленнях іноземних медіа.

🚀 Військова співпраця москви та Мінська

Білорусь тривалий час залишається ключовим союзником росії у військовій сфері. Раніше на її території розгорнули ракетні комплекси Іскандер-М, здатні нести ядерні боєголовки. З 2023 року також тривали переговори щодо розміщення тактичної ядерної зброї.

Експерти припускають, що такі кроки можуть бути спрямовані на посилення тиску на країни Європи та створення додаткової напруги в регіоні на тлі війни проти України.

Окрему стурбованість викликає припинення дії договору New START з 5 лютого 2026 року. Це була остання велика угода між США та росією, яка обмежувала стратегічні ядерні арсенали.

Завершення дії договору посилює ризики нової гонки озброєнь в умовах зростаючої глобальної нестабільності та погіршення безпекової ситуації у Європі.

👉 Також нагадаємо, що Білорусь може отримати від росії не більше десяти ракетних комплексів «орєшнік». Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.