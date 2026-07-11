США вимагають від Ірану відкрити Ормузьку протоку та віддати уран

Ситуація на Близькому Сході знову опинилася на межі масштабного військового конфлікту через зрив попередніх домовленостей та нові загрози для міжнародної торгівлі. США вимагають, щоб Іран зробив публічну заяву про припинення атак на судна в Ормузькій протоці та відкриття всіх її каналів для судноплавства без стягнення плати. Іран категорично відмовляється передавати контроль над протокою.

Про це у п’ятницю, 10 липня, повідомило Reuters із посиланням на неназваних високопосадовців США. Американські чиновники заявили, що переговори між двома країнами останніми днями були продуктивними, проте позиції сторін залишаються безкомпромісними.

Позиція Вашингтона та внутрішні суперечки в Тегерані

Представники американської адміністрації налаштовані вкрай рішуче та готові застосувати жорсткі заходи у разі відмови іранської сторони від виконання умов судноплавства.

📢 «Ми вимагаємо, щоб іранці оприлюднили заяву, яка визнає, що всі канали Ормузької протоки відкриті, і вони більше не стріляють по суднах. Вони або дадуть нам цю заяву, або результат для них буде поганим», – сказав один із посадовців.

За словами одного з високопосадовців, Іран уже офіційно повідомив Вашингтону, що нещодавні атаки на судноплавство в протоці здійснила «неконтрольована частина їхньої системи». Один із посадовців також додав, що між іранськими прибічниками жорсткої лінії та прагматиками, схоже, зараз розгортається серйозна боротьба за владу всередині країни.

Скасування перемир’я Дональдом Трампом

Нинішня криза спалахнула після серії прямих збройних зіткнень у регіоні, які відбулися протягом поточного тижня. Тоді під обстріл потрапили три катарські та саудівські комерційні танкери.

Після цього США завдали ударів по іранських об’єктах, а Іран у відповідь атакував американські військові об’єкти в державах Затоки. Президент США Дональд Трамп заявив, що червневе перемир’я, підписане сторонами, повністю скасоване.

На тлі ескалації Тегеран намагається залучити регіональних посередників для врегулювання ситуації. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в суботу вирушить до Оману на переговори про двосторонні відносини та регіональні події, зокрема ситуацію в протоці. Про це повідомило офіційне іранське агентство IRNA.

Американська сторона сподівається на дипломатичний тиск партнерів.

📢 «Ми сподіваємося дійти до того, що вони публічно скажуть, що припинять стріляти по суднах, і прямо чи принаймні опосередковано визнають, що припустилися помилки. Ми працюємо над цим зараз», – сказав один із посадовців.

Ядерні матеріали та загроза військових дій

Окрім безпеки судноплавства, Вашингтон висуває до Тегерана ще одну фундаментальну вимогу, яка стосується оборонного потенціалу країни. Основна вимога США полягає в тому, щоб Іран передав свої ядерні матеріали. За оцінками експертів, Тегеран наразі має понад 408 кілограмів високозбагаченого урану.

Ядерне питання мають урегулювати протягом 60-денного періоду переговорів. Ці процеси відбуваються на основі меморандуму про взаєморозуміння, який сторони підписали в червні.

Американські переговорники наголошують на безальтернативності цієї умови для підписання фінальних документів:

📢 «Хочу чітко пояснити: якщо ми не отримаємо цей пил, угоди з Іраном не буде», — сказав один із посадовців.

За словами чиновника, США зараз мають «багато варіантів» подальших дій, якщо Іран відмовиться від умов. Ці інструменти включають як військові, так і масштабні економічні санкції. Нагадаємо, у п’ятницю Трамп заявив, що Іран сам звернувся до Сполучених Штатів із проханням продовжити переговори. Вашингтон погодився, однак дали зрозуміти, що колишнє перемир’я закінчилося. Контроль за регіоном посилено.