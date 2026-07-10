Мілівська громада оголосила конкурс грантів для старту та розвитку власної справи

Місцева влада Луганщини продовжує впроваджувати дієві фінансові інструменти для стимулювання підприємницької діяльності серед громадян, які змушені були залишити рідні домівки. Мілівська громада проводить конкурс проєктних заявок на отримання до 100 тис. грн для започаткування або розвитку власної справи.

Міловська селищна військова адміністрація (СВА) здійснює цей крок в межах реалізації Програми підтримки мешканців громади у започаткуванні та розвитку власної справи на 2025-2026 роки. Головна мета конкурсу проєктних заявок полягає у наданні одноразової грошової допомоги мешканцям громади.

Фінансові параметри та критерії відбору учасників

Учасники відбору мають можливість отримати безповоротну одноразову грошову допомогу на практичну реалізацію нової бізнес-ідеї. Також кошти можна спрямувати на розширення чи розвиток уже діючого бізнесу.

Конкретний розмір виплати визначається відповідно до офіційних розрахункових документів, поданих заявником. При цьому сума фінансування не може перевищувати 100 000 грн на одну проєктну заявку.

Організатори визначили чітке коло осіб, які можуть претендувати на отримання фінансової підтримки. Конкурс проводиться виключно для мешканців Мілівської селищної територіальної громади, які раніше перемістилися на підконтрольну державній владі України територію. Також громадяни мають обов’язково перебувати на офіційному обліку в Інтегрованій системі обліку інформації про внутрішньо переміщених осіб.

Цільове призначення грантових коштів та графік розгляду

Надані державою гроші мають строго цільове призначення. Отримані кошти одноразової грошової допомоги можуть бути використані підприємцями виключно на такі потреби:

Офіційне придбання необхідного обладнання, професійних інструментів та устаткування;

Закупівлю виробничої сировини та витратних матеріалів для створення продукції;

Оплату оренди нежитлових приміщень або земельних ділянок, що використовуються для ведення безпосередньої господарської діяльності відповідно до погодженого бізнес-плану.

Процес відбору та оцінювання поданих документів відбувається за щомісячним графіком. Спеціалізована комісія опрацьовує отримані заявки після 10-го числа кожного місяця. Саме тому до поточного розгляду потрапляють лише ті звернення громадян, що надійшли до цієї зазначеної дати включно. Всі інші листи будуть перенесені на наступний розрахунковий період.

Детальніше про державну Програму, повні умови участі, вичерпний перелік необхідних документів та контактну інформацію для консультацій можна дізнатися за офіційним 👉 посиланням.

📌 Також нагадаємо, що Біловодська селищна військова адміністрація (СВА) спрямувала 194,0 тис. грн на матеріальну допомогу мешканцям громади.