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В Одесі через російську ракетну атаку загинули люди

Денис Молотов
Денис Молотов
В Одесі через російську ракетну атаку загинули люди
Фото: наслідки нічної російської атаки на Одещину / 11.07.2026

Окупаційні російські війська продовжують здійснювати системні терористичні атаки проти українських міст, обираючи цілями об’єкти життєзабезпечення та медичні установи. Двоє жителів Одеси загинули і один отримав поранення внаслідок ракетного удару російських загарбників. Про це повідомила Одеська ОВА в суботу, 11 липня.

📢 «Внаслідок ракетного удару по Одесі, за попередніми даними, на жаль, двоє людей загинуло. Ще одна людина постраждала: 24-річний чоловік отримав осколкове поранення… Постраждалому надається необхідна медична допомога… Під удар потрапив об’єкт цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні влади.

Наразі на місці влучання триває ліквідація наслідків ворожого удару. Там активно працюють усі відповідні екстрені та комунальні служби міста. Ворожу атаку на інфраструктуру також прокоментував очільник ОВА Сергій Лисак, зазначивши у своєму Телеграм-каналі: «Ворог атакував інфраструктуру. Попередньо, є постраждалі».

У соціальних мережах деякі інформаційні ресурси вже встигли повідомити про чотирьох загиблих та трьох постраждалих громадян. Проте офіційного підтвердження цієї інформації на цю годину не надходило, тому мешканців закликають довіряти лише перевіреним даним.

Важка ніч на півдні Одещини: пошкодження медичного закладу

Окрім денного обстрілу обласного центру, вкрай напруженою та тяжкою виявилася минула ніч для мешканців південної частини Одеської області. Ворог завдав чергового цинічного удару по цивільній інфраструктурі прикордонного регіону. Внаслідок цієї атаки було суттєво пошкоджено місцеву поліклініку, щонайменше три приватні житлові будинки, а також кілька інших об’єктів інфраструктури.

Будівля медичного закладу зазнала значних руйнувань від вибухової хвилі та уламків. У приміщеннях поліклініки розбито близько 60 вікон та 8 дверей. Також повністю знищено понад 60% підвісної стелі у коридорах та кабінетах.

Попри значні руйнування конструкцій, дороге медичне обладнання залишилося цілим та перебуває у робочому стані. В даний час на об’єкті вже активно ведуться відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше забезпечити повноцінну роботу установи для пацієнтів.

Масований наліт на Україну та черговий удар по Києву

Події на Одещині стали частиною масштабної нічної повітряної операції ворога проти багатьох областей нашої країни. Нагадаємо, в ніч на суботу російські агресори запустили по Україні 12 ракет і 121 дрон різних типів. Підрозділи протиповітряної оборони змогли перехопити більшість повітряних цілей, але в деяких регіонах не обійшлося без влучань.

Головною ціллю російських військових знову став Київ. Столиця України за короткий проміжок часу пережила вже третій ракетний удар за поточний тиждень. Наразі офіційно відомо про 11 постраждалих мешканців міста, серед яких є 11-річний хлопчик. Рятувальники зафіксували масштабні пожежі та руйнування цивільних об’єктів у чотирьох районах столиці. Ліквідація наслідків обстрілів по всій країні триває.

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби, 10 липня, на лінії фронту зафіксовано 261 бойове зіткнення. Ворог завдав 105 авіаційних ударів, скинувши 291 керовану авіабомбу.

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