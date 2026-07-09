Луганщина отримала понад 30 мільйонів гривень підтримки завдяки проєктам Червоного Хреста

Військова агресія змусила більшість державних та соціальних інституцій Луганської області оперативно адаптуватися до умов релокації. Завдяки скоординованій роботі з міжнародними та всеукраїнськими донорами регіон стабільно отримує необхідні ресурси. На понад 30 млн гривень гуманітарної допомоги отримала Луганщина завдяки Товариству Червоного Хреста України.

Питання подальшого фінансування та забезпечення внутрішньо переміщених осіб стали центральними під час великого звітного форуму благодійників.

Заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська взяла участь у XXIII з’їзді Товариства Червоного Хреста України, під час якого було підбито підсумки роботи організації та визначено подальші стратегічні напрями діяльності.

Масштаби підтримки Луганщини за роки повномасштабного вторгнення

У межах заходу окрему увагу приділили результатам роботи Луганської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Цей підрозділ від самого початку великої війни надає безперервну та системну гуманітарну підтримку мешканцям регіону.

Широке коло отримувачів благодійної допомоги організації:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які виїхали у безпечніші регіони країни;

Релоковані заклади охорони здоров’я та профільні медичні установи;

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС);

Територіальні громади, гуманітарні хаби та регіональні центри надання соціальних послуг.

За офіційною інформацією Луганської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, лише протягом 2022–2025 років громади та установи регіону отримали благодійну допомогу на загальну суму понад 30,7 млн гривень.

Особливо продуктивним виявився 2025 рік, коли безпосередню допомогу у вигляді продуктових і гігієнічних наборів, сезонного одягу, комплектів постільної білизни та інших першочергових речей одержали понад три тисячі осіб з-поміж найбільш вразливих категорій населення.

Нові медичні проєкти 2026 року та турбота про ветеранів

Важливим вектором взаємодії Луганської ОДА та благодійного фонду став розвиток медичної інфраструктури, орієнтованої на комплексну реабілітацію та підтримку українських військовослужбовців, які повертаються з передової.

Результати реалізації спеціалізованих медичних програм:

Створення кабінетів реабілітації: окремим напрямом співпраці стало успішне облаштування за підтримки Національного комітету Товариства Червоного Хреста України трьох сучасних кабінетів «Турботи про ветеранів». Нові спеціалізовані кабінети відкрилися та успішно функціонують у релокованих медичних закладах Луганської області;

окремим напрямом співпраці стало успішне облаштування за підтримки Національного комітету Товариства Червоного Хреста України трьох сучасних кабінетів «Турботи про ветеранів». Нові спеціалізовані кабінети відкрилися та успішно функціонують у релокованих медичних закладах Луганської області; Фінансування у 2026 році: у першому півріччі 2026 року гуманітарна допомога продовжувала безперервно надходити до медичних установ та громад області, а її загальна вартість за цей короткий проміжок часу вже перевищила три мільйони гривень.

Взаємодія ОДА та волонтерського корпусу під час воєнного стану

Участь Катерини Безгинської у XXIII з’їзді стала чудовою нагодою відзначити вагомий внесок Товариства Червоного Хреста України у підтримку жителів Луганщини. Посадовиця висловила глибоку вдячність усім міжнародним партнерам, керівництву організації та рядовим волонтерам за ефективну взаємодію.

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👉 Також нагадаємо, що в Україні триває активна робота над модернізацією державних послуг та підвищенням ефективності використання бюджетних коштів на рівні регіональних громад.