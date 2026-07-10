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У Краматорську росіяни вбили людей, серед них дві дитини

Денис Молотов
Денис Молотов
У Краматорську росіяни вбили людей, серед них дві дитини 05
Фото: наслідки російського авіаудару по Краматорську, Донеччина / Донецька обласна прокуратура / 10.07.2026

Окупаційна російська армія здійснила черговий жорстокий наліт на цивільну інфраструктуру Донецької області, використавши важке авіаційне озброєння проти мирних мешканців. Загарбники скинули на Краматорську громаду сім керованих авіабомб (КАБ), у результаті четверо людей загинули, ще щонайменше 13 отримали поранення. Про це повідомила Донецька ОВА у п’ятницю, 10 липня. Згодом кількість постраждалих цивільних громадян суттєво зросла.

Деталі авіаційного удару та локації влучань

За даними правоохоронних органів, масований наліт відбувся у пообідній час та тривав близько двадцяти хвилин. Сьогодні в період з 15:01 до 15:20 зс рф завдали 7 авіаударів по Краматорську та селищу Біленьке. Засоби ураження поцілили безпосередньо по об’єктах цивільної інфраструктури.

Наслідки влучань російських засобів ураження:

  • Одна з авіабомб поцілила у багатоповерховий житловий будинок;
  • Ще один боєприпас влучив у місцеву цивільну крамницю;
  • Решта вибухових пристроїв упали на території приватного сектору.

В обласній військовій адміністрації різко засудили дії окупаційних військ:

📢 «росіяни добре знали, куди били. Це був черговий свідомий удар по людях, по цивільних кварталах, по життю, яке вони не здатні ні створити, ні зрозуміти», – йдеться у повідомленні ОВА.

Інформація про загиблих дітей та зростання кількості поранених

Найбільш трагічним наслідком цього обстрілу стала загибель молодих людей з однієї родини. У прокуратурі Донецької області уточнили, що внаслідок атаки загинули 4 мирних жителів. Серед них — 18-річна дівчина та її рідний брат, якому був лише 14 років.

Спочатку повідомлялося про дев’ятьох травмованих містян віком від 35 до 75 років. Проте згодом інформація оновилася. Станом на 18:00 кількість поранених від російської атаки на Краматорськ збільшилась до 13 людей. Усі постраждалі наразі отримують необхідну медичну допомогу.

За попередніми даними військових експертів, ворог використав проти цивільного населення авіабомби «ФАБ-250» з універсальним модулем планування та корекції (УМПК). Остаточні наслідки влучань та типи озброєння продовжують встановлювати фахівці.

Досудове розслідування та попередні нічні обстріли

На місцях влучань оперативно розгорнули штаби ліквідації наслідків, там працюють усі відповідальні екстрені служби та криміналісти.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину. Справу кваліфікували за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Варто нагадати, що Краматорськ потерпає від ударів уже не вперше за добу. Сьогодні вночі російські війська також скинули три авіабомби на приватний сектор міста. Під час нічної атаки загинули двоє людей. Правоохоронці продовжують фіксацію злочинів для міжнародних судів.

👉 Також стало відомо, що розпочата обов’язкова евакуація всіх мешканців ще з двох населених пунктів Дніпропетровської області – Васильківки Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського.

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