Трамп оголосив про завершення перемир’я з Іраном: вони – мерзота

Спроба встановити тривалий мир у зоні Перської затоки зазнала остаточної фіаско після відновлення прямих бойових зіткнень між американськими та іранськими силами. Президент США Дональд Трамп заявив, що перемир’я з Іраном завершено. Про це він сказав на саміті НАТО в Анкарі в середу, 8 липня.

Різка зміна курсу Вашингтона відбулася на тлі проведення двосторонніх консультацій щодо оборонного бюджету та регіональної безпеки Альянсу.

Жорстка оцінка керівництва Тегерана

Глава Білого дому не стримував емоцій під час спілкування з пресою та колегами, коментуючи зрив попередніх домовленостей, які мали врегулювати кризу та забезпечити вільний транзит нафти.

Слова американського лідера пролунали під час офіційної зустрічі з вищим керівництвом блоку:

📢 «На мою думку, воно (перемир’я – ред.) закінчилося. Я не хочу мати з ними (іранцями – ред.) справи. Вони – мерзота. Знаєте, що таке мерзота? Це вони. Це хворі люди, ними керують хворі люди, вони жорстокі та агресивні. Якби вони мали ядерну зброю, вони б її застосували», – заявив Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За його словами, для США режим припинення вогню з Іраном остаточно завершився, а раніше підписаний 14-пунктний “Меморандум про взаєморозуміння” повністю скасовано. І тепер американцям «доведеться зробити там те, що необхідно», адже на Іран і так, за переконанням Трампа, «витратили надто багато часу».

Президент США також розкритикував дипломатичну стратегію протилежної сторони:

📢 «Вони – невдахи. Інакше вони давно уклали б із нами угоду. Ми вже ліквідували їхнє перше керівництво, а потім і друге. Це злі й хворі люди. Їх потрібно знищити під корінь, як ракову пухлину», – додав американський лідер.

Ракетні удари по танкерах та скасування ліцензій

Слова Дональда Трампа пролунали невдовзі після того, як США завдали нової хвилі ударів по Ірану і відкликали дозвіл на продаж іранської нафти на світових ринках. Ці дії були вжиті у відповідь на останні іранські атаки на судна в Ормузькій протоці.

Наслідки загострення в протоці:

Ракетна атака КВІР: військові Ірану випустили щонайменше дві ракети по комерційних суднах, які проходили через Ормузьку протоку в ніч проти 7 липня, поклавши край тижневій паузі в атаках, досягнутій у межах червневої домовленості між Вашингтоном і Тегераном;

військові Ірану випустили щонайменше дві ракети по комерційних суднах, які проходили через Ормузьку протоку в ніч проти 7 липня, поклавши край тижневій паузі в атаках, досягнутій у межах червневої домовленості між Вашингтоном і Тегераном; Атаковані цивільні судна: під удар потрапили три великі танкери — «Аль-Рекайят» під прапором Маршаллових островів, «Ведьян» під прапором Саудівської Аравії та «Кіпр Просперіті» під прапором Ліберії;

під удар потрапили три великі танкери — «Аль-Рекайят» під прапором Маршаллових островів, «Ведьян» під прапором Саудівської Аравії та «Кіпр Просперіті» під прапором Ліберії; Військова відповідь США: сили Центрального командування США (CENTCOM) в ніч на 8 липня атакували понад 80 іранських цілей, включаючи радари, системи ППО та понад 600 патрульних катерів;

сили Центрального командування США (CENTCOM) в ніч на 8 липня атакували понад 80 іранських цілей, включаючи радари, системи ППО та понад 600 патрульних катерів; Економічні санкції: Міністерство фінансів США негайно скасувало тимчасові ліцензійні пільги, які дозволяли Ірану здійснювати експорт сирої нафти.

Генсек НАТО Марк Рютте вже назвав дії США абсолютно необхідними та закликав усіх 32 союзників по Альянсу підтвердити позицію, що Тегеран ніколи не повинен отримати доступ до ядерного потенціалу. Тим часом на світових біржах зафіксовано стрімкий стрибок цін на нафту марки Brent на понад 5%.