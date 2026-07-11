Світовий банк перерахував Україні 3,35 мільярда доларів

Україна продовжує успішно залучати значні обсяги міжнародної фінансової допомоги завдяки послідовному виконанню взятих на себе зобов’язань у сфері структурних реформ. До державного бюджету України надійшло 3,35 млрд доларів у межах першої Програми політики розвитку робочих місць і зростання приватного сектору. Цю ініціативу країна наразі реалізує спільно зі Світовим банком.

Про це офіційно повідомила урядовиця Юлія Свириденко у п’ятницю, 10 липня. Залучені фінансові ресурси мають цільове призначення. Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в складних умовах воєнного стану.

Масштабний пакет реформ та ключові сфери трансформації

Отримання цього траншу стало результатом тривалої та скоординованої роботи різних гілок української влади над модернізацією законодавства. Юлія Свириденко деталізувала обсяг виконаної роботи для виконання умов фінансування:

📢 «Це фінансування стало можливим завдяки масштабному пакету реформ. Для виконання умов програми Уряд і Верховна Рада ухвалили 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів», – зауважила вона.

Основні галузі, які охопили законодавчі та нормативні зміни:

Суттєве удосконалення діючої системи публічних закупівель;

Ефективний розвиток інструментів факторингу для бізнесу;

Глибока інтеграція українських енергетичних ринків із правовим полем ЄС;

Комплексна трансформація вітчизняного аграрного сектору;

Системна підтримка та розвиток ветеранського підприємництва;

Розвиток та оновлення державної житлової політики;

Модернізація галузей дошкільної та професійної освіти;

Відновлення роботи системи екологічного моніторингу викидів парникових газів.

Міжнародні гарантії та подальші етапи програми

Важливу роль у реалізації цього фінансового проєкту відіграли іноземні партнери України, які виступили фінансовими донорами. Частину фінансування забезпечено безпосередніми гарантіями урядів Великої Британії та Японії.

Поточне надходження коштів є лише частиною ширшої фінансової стратегії взаємодії з міжнародними інституціями. Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 млрд доларів до кінця року після виконання визначених умов.

Нагадаємо, раніше Світовий банк схвалив нову велику програму підтримки для України на загальну суму 3,39 млрд доларів. Кошти направлять на продовження реформ, розвиток приватного сектору та створення нових робочих місць. Наразі всі залучені ресурси вже інтегровані в казначейську систему країни. Профільні бюджетні процеси тривають.