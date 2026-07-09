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Перед судом постане так званий «заступник міністра внутрішніх справ по лнр»

Денис Молотов
Денис Молотов
Перед судом постане так званий «заступник міністра внутрішніх справ по лнр» 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Українські спецслужби та органи прокуратури продовжують системну роботу з притягнення до відповідальності ключових функціонерів окупаційних режимів, які допомагають ворогу розгортати каральні апарати на тимчасово захоплених землях України. Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо одного із керівників російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території Луганської області. Йдеться про так званого «заступника міністра внутрішніх справ по лнр».

Наразі всі зібрані слідством докази та офіційний обвинувальний акт уже скеровані до судових інстанцій для розгляду по суті.

Слідчі органи встановили, що фігурант має тривалу історію співпраці з російськими спецслужбами та брав безпосередню участь у заснуванні терористичного анклаву на сході України ще понад десять років тому.

Перед судом постане так званий «заступник міністра внутрішніх справ по лнр»
Служба безпеки України.
Основні етапи злочинної діяльності фігуранта:
  • Служба на росії: до 2014 року цей уродженець міста Антрацит офіційно служив в органах внутрішніх справ російської федерації;
  • Початок окупації: після захоплення Луганська проросійськими бойовиками у 2014 році він оперативно прибув туди разом із групою кремлівських кураторів для «розбудови» терористичного анклаву «лнр»;
  • Кадрове забезпечення: на початковому етапі зловмисник безпосередньо займався формуванням та кадровим забезпеченням загонів псевдополіції. Згодом куратори призначили його на цивільну посаду — він став «першим заступником міністра культури, спорту та молоді лнр»;
  • Повернення в силовий блок: з початком широкомасштабної війни зрадника знову повернули до керівного складу силового блоку окупаційної адміністрації на Луганщині.

За матеріалами кримінальної справи, фігурант безвиїзно працює на нинішній керівній посаді з 2023 року. Він одноосібно курує напрямок, пов’язаний із кадровою політикою, професійною підготовкою, а також виховною та ідеологічною роботою серед особового складу окупаційної «поліції».

Інтеграція в каральну систему рф та судова кваліфікація

СБУ наголошують, що на сучасному етапі діяльність цього посадовця становить пряму загрозу для українських громадян, які залишаються в окупації, адже він підлаштовує місцеві загони під суворі стандарти російських репресивних органів. Наразі його діяльність безпосередньо спрямована на інтеграцію т.зв. «поліції лнр» у загальну систему каральних органів держави-агресора.

⚖️ Кримінальна справа та загроза покарання
  • Стаття звинувачення: злочинцю інкримінується частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність);
  • Санкція статті: передбачає суворе покарання — до 15 років позбавлення волі з обов’язковою повною конфіскацією всього належного майна;

Наразі фігурант офіційно перебуває у розшуку, тривають комплексні процесуальні заходи для його фактичного затримання та притягнення до реальної відповідальності.

Розслідування злочинної діяльності проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Пресслужба СБУ в Луганській області запевняє, що кожен воєнний злочинець та пособник окупантів отримає належний судовий вирок, незалежно від терміну давнини вчиненого злочину.

👉 Також нагадаємо, що правоохоронці задокументували протиправну діяльність колаборанта з тимчасово окупованого Сіверськодонецька, який поширює кремлівську пропаганду та нав’язує молоді ідеологію країни-агресора.

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