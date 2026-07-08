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СБС уразили ще дев’ять танкерів рф та вимкнули шість підстанцій у Криму

Денис Молотов
Денис Молотов
СБС уразили ще дев'ять танкерів рф та вимкнули шість підстанцій у Криму
Фото: скриншот з відео знищення "тіньового флоту" рф / СБС / 08.07.2026

Новітній рід військ Збройних сил України продовжує здійснювати безпрецедентну за масштабами та ефективністю операцію з повної ліквідації паливної логістики та військової енергетики російських окупаційних військ на південному напрямку. Сили безпілотних систем ЗСУ вночі 8 липня уразили в Азовському морі ще дев’ять танкерів російського тіньового флоту. Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді у Фейсбук в середу.

Цей нищівний удар став частиною безперервного триденного полювання на морські транспортні артерії ворога.

Підсумки 72-годинного полювання на ворожі судна

За інформацією командування, інтенсивність ударів у акваторії Азовського моря та Керченської протоки досягла критичних для логістики окупантів показників. Судна загарбників виявляють та атакують цілими групами.

За його словами, загалом протягом 72 годин було уражене 21 судно: 19 танкерів російського тіньового флоту, один суховантаж та один пором у Керчі.

Ця масштабна операція стала результатом скоординованої та чіткої роботи кількох спеціалізованих ударних підрозділів. Над ліквідацією логістики ворога спільно працювали:

  • Пілоти 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем (ОБАС) «Птахи Мадяра»;
  • Бійці 413-го полку «Рейд»;
  • Оператори Першого окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ.

Нагадаємо, лише за попередню добу 7 липня Сили безпілотних систем уразили 10 танкерів російського тіньового флоту. Цілий «косяк» танкерів в Азовському морі рухався в бік окупованого Криму, проте був перехоплений далекобійними ударними дронами.

Операція «Кримський рубильник»: ліквідація енергетичних вузлів

Окрім паралізації морських шляхів постачання пального, далекобійні дрони-камікадзе завдали потужного удару по об’єктах енергетичної системи, які забезпечують життєдіяльність військових баз на півострові.

Також протягом ночі в оперативній глибині російських загарбників у тимчасово окупованому Криму та в південній частині захоплених територій України Птахи СБС уразили 53 військові цілі. Особливу увагу було приділено трансформаторним комплексам та розподільчим мережам.

“У пул Кримський рубильник off протягом ночі відпрацьовано +6 електропідстанцій (всього рівно 50 енерговузлів протягом 01-08 липня) та інші чутливі обʼєкти. Звіт згодом”, – додав Бровді.

Спільні операції та удари спецпризначенців СБУ

Синхронно з масштабною роботою безпілотних комплексів СБС, інші силові відомства України реалізували не менш успішні операції з нейтралізації авіаційного компонента та портової інфраструктури загарбників.

А сьогодні стало відомо, що спецпризначенці Альфи СБУ завдали ударів по військовій авіабазі Джанкой та інфраструктурі порту Крим у Керчі. Це дозволило додатково заблокувати можливості ворога з перекидання підкріплень.

Наразі бойова робота на південному театрі воєнних дій триває, військові аналітики фіксують стрімке поглиблення паливної та енергетичної кризи на всій території окупованого півострова. Об’єктивні дані супутникового моніторингу підтверджують масштабні пожежі у районах уражених енерговузлів та суден.

👉 Також нагадаємо, що у Нижньокамську в Татарстані у рф після оголошення загрози БПЛА сталася пожежа у промзоні, де знаходяться АТ “ТАИФ-НК” та НПЗ “Татнефти” АТ “ТАНЕКО”, свідчить OSINT-аналіз телеграм-каналу ASTRA

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