Командування ізраїльської армії оприлюднило офіційні результати тривалих бойових дій у прикордонній зоні. Армія оборони Ізраїлю повідомила про результати місячної операції в місті Хаддата на півдні Лівану, розташованому приблизно за 10 кілометрів від ізраїльського кордону, під час якої вдалося ліквідувати 20 бойовиків угруповання Хезболла.

Військові дії супроводжувалися масштабними обшуками та зачисткою підземних і наземних укріплень супротивника.

Результати бойової роботи 401-ї бронетанкової бригади

За даними військових, підрозділи 401-ї бронетанкової бригади знищили близько 90 об’єктів інфраструктури Хезболли, ліквідували 20 бойовиків та виявили понад 150 одиниць озброєння. Операція тривала протягом минулого місяця в районі південного Лівану.

Серед знайденої зброї на ворожих позиціях зафіксовано:

Гранатомети різних систем;

Протитанкові керовані ракети;

Велика кількість стрілецької зброї та набоїв до неї.

Усе виявлене озброєння було вилучено військовими фахівцями для подальшого вивчення або знищення.

Порушення домовленостей

Поточні бойові дії та звіти військових розгортаються на тлі складних міжнародних переговорів щодо припинення вогню в регіоні. Стабільність досягнутих раніше дипломатичних компромісів залишається під питанням.

Хронологія мирних ініціатив та заяв керівництва:

Угоди про припинення вогню: нещодавно повідомлялося, що Ізраїль та Ліван домовилися про мир.

нещодавно повідомлялося, що Ізраїль та Ліван домовилися про мир. Відновлення ударів: однак, вже наступного дня, ізраїльські військові завдали удару безпілотником по південній частині Лівану.

однак, вже наступного дня, ізраїльські військові завдали удару безпілотником по південній частині Лівану. Позиція керівництва Ізраїлю: до цього Нетаньягу також заявляв американському лідеру Дональду Трампу, що не виводитиме ізраїльську армію з Лівану. Цю заяву було зроблено попри угоду між США та Іраном про припинення бойових дій.

Ізраїльська сторона продовжує наполягати на забезпеченні повної безпеки своїх північних кордонів. Військова присутність та точкові операції у прикордонних ліванських містах тривають відповідно до поточних рішень командування.

👉 Також нагадаємо, що Армія оборони Ізраїлю атакувала за ніч 19 червня понад 80 об’єктів ліванського руху Хезболла.