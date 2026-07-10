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ООН визнала червень 2026 року найсмертоноснішим для цивільних українців

Денис Молотов
Денис Молотов
ООН визнала червень 2026 року найсмертоноснішим для цивільних українців 01
Фото: наслідки російської атаки на Київ від 06.07.2026

Загострення бойових дій та регулярні масовані обстріли українських міст призвели до катастрофічного зростання кількості жертв серед беззбройного населення. Червень 2026 року став найбільш смертоносним місяцем для мирних жителів України від початку масштабного вторгнення росії. Згідно з попередніми офіційними даними ООН, цього місяця загинуло щонайменше 265 цивільних та 1816 отримали поранення.

Про це офіційно повідомила на засіданні Ради Безпеки ООН заступник генерального секретаря з питань політики та миру Розмарі ДіКарло.

Тривожні тенденції літа та заклики до перемир’я

Міжнародні спостерігачі фіксують послідовне погіршення безпекової ситуації на всій території країни. Розмарі ДіКарло окремо зазначила, що травень 2026 року вже був гранично кривавим. Проте загальна ситуація у червні виявилася ще трагічнішою для українського суспільства.

📢 «Ця тривожна тенденція продовжується і в липні», – підкреслила ДіКарло, вказавши, що удари 2, 6 і 8 липня демонструють «очевидний шаблон», спрямований на міські центри і забирає безліч життів мирних людей.

Представниця організації вкотре закликала світову спільноту та сторони конфлікту до негайного і повного припинення вогню.

📢 «Військового рішення для досягнення стабільного миру не існує», – зазначила ДіКарло, додавши, що перемир’я має стати основою для справедливого та всебічного миру відповідно до статуту ООН та міжнародного права.

Офіційна статистика жертв від початку повномасштабної війни
ООН визнала червень 2026 року найсмертоноснішим для цивільних українців
Фото: наслідки російської атаки на Київ від 14.05.2026

Масштаби гуманітарної катастрофи в Україні відображені у довгострокових підрахунках моніторингових місій. При цьому дипломати наголошують, що наведені цифри охоплюють виключно офіційно перевірені та підтверджені випадки. Реальні дані, ймовірно, є набагато вищими.

Загальні підтверджені втрати цивільного населення в Україні:

  • Загиблі громадяни: щонайменше 16 402 цивільних;
  • Втрати серед дітей: убито 802 українські дитини;
  • Поранені особи: зафіксовано 48 428 випадків травмування;
  • Травмовані неповнолітні: поранення отримали 2 948 дітей.
Липневі дані та реакція міжнародних дипломатів

Паралельно з доповіддю ООН інші учасники засідання навели ще більш свіжі та актуальні статистичні відомості. Постійна представниця Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десланді представила свіжіші дані за поточний місяць.

За її словами, лише за перші сім днів липня російські атаки призвели до смерті 93 українських цивільних. При цьому понад 500 людей було поранено. Дипломатка озвучила явну і принципову різницю у діях сторін на полі бою. Павлюта-Десланд наголосила на необхідності термінової допомоги у вигляді додаткових систем протиповітряної оборони для ефективного захисту мирних жителів України від ракетного терору.

Нагадаємо, 6 липня стало відомо, що Україна офіційно звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Це відбулося у зв’язку з другим за останні кілька днів масштабним ударом російських агресорів по критичній та цивільній інфраструктурі.

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