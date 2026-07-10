Судитимуть очільників окупаційних адміністрацій на ТОТ Луганщини

Правоохоронні органи України продовжують послідовно притягувати до відповідальності місцевих функціонерів та політичних діячів, які погодилися на співпрацю з ворогом. Служба безпеки продовжує документувати злочинну діяльність колаборантів, які обіймають керівні посади в незаконних органах влади на тимчасово окупованій території Луганщини. Посадовці допомагають загарбникам легітимізувати фейкову владу.

Наразі слідчі зібрали вагому доказову базу щодо ще кількох ключових фігурантів, які безпосередньо керують маріонетковими структурами у великих містах регіону.

Оголошення нових підозр очільникам окупаційних міст

Спецслужбовці офіційно оголосили про нові процесуальні рішення щодо осіб, які очолили фейкові органи влади в Алчевську та Красному Лучі.

Фігуранти розслідувань СБУ:

Очільниця Алчевська: слідчі СБУ повідомили про підозру колишній начальниці управління економіки Алчевської міської ради. Після окупації регіону у 2014 році вона перейшла на бік ворога. Зрадниця розпочала активну «кар’єру» в структурах так званої лнр. Наприкінці 2023 року її призначили «першим заступником голови адміністрації муніципального утворення місто Алчевськ лнр». Вже у 2025 році вона одноосібно очолила окупаційну адміністрацію цього міста;

слідчі СБУ повідомили про підозру колишній начальниці управління економіки Алчевської міської ради. Після окупації регіону у 2014 році вона перейшла на бік ворога. Зрадниця розпочала активну «кар’єру» в структурах так званої лнр. Наприкінці 2023 року її призначили «першим заступником голови адміністрації муніципального утворення місто Алчевськ лнр». Вже у 2025 році вона одноосібно очолила окупаційну адміністрацію цього міста; Керівник маріонеткової ради Красного Луча: ще одним фігурантом провадження є колишній депутат Краснолуцької міської ради. Після проведення окупантами псевдовиборів у 2023 році він став депутатом. Згодом зловмисник обійняв посаду голови маріонеткової «ради муніципального утворення місто Красний Луч».

За даними спецслужби, обоє фігурантів активно інтегрують захоплені міста у правове та політичне поле російської федерації.

⚖️Скерування обвинувальних актів до суду

Паралельно з оголошенням нових підозр СБУ успішно завершила досудове розслідування щодо керівництва інших окупованих територій. Слідчі скерували до суду обвинувальний акт стосовно «голови ради Станично-Луганського муніципального округу лнр».

За даними слідства, ця колишня «регіоналка» та екскерівниця територіального центру соціального обслуговування координує дії з ворогом. Вона з серпня 2024 року очолює незаконний орган влади та активно виконує завдання окупаційної адміністрації.

Усі троє вищезазначених фігурантів активно просувають на тимчасово окупованій території кремлівський партійний проєкт «єдина росія». Вони особисто готують його «перемогу» на російських псевдовиборах. Також зрадники всебічно підтримують підрозділи збройних сил рф та беруть участь у пропагандистських заходах на користь держави-агресора.

Окремо Служба безпеки скерувала до суду обвинувальні акти щодо трьох заступників голів окупаційних адміністрацій у таких містах:

Старобільськ;

Довжанськ (колишній Свердловськ);

Хрустальний.

Юридична кваліфікація злочинів та санкції статті

Усім фігурантам офіційно інкримінується вчинення важкого злочину проти нашої держави. Дії зловмисників кваліфіковані за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За вчинені правопорушення їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Ця стаття також передбачає обов’язкову повну конфіскацію всього належного їм майна.

Слідчі заходи проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснювала Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо одного із керівників російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території Луганської області.