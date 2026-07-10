Понад 670 дітей із Сіверськодонецької громади скористались літнім оздоровленням

Попри складні умови евакуації та тимчасове переміщення, керівництво Луганської області продовжує виконувати важливі соціальні зобов’язання перед наймолодшими земляками. Послугами оздоровлення та відпочинку охоплено вже 676 дітей Сіверськодонецького району. Територіальні громади району продовжують проведення оздоровчої кампанії.

Місцева влада активно забезпечує дітей путівками до провідних профільних закладів. Також посадовці всіляко сприяють їхній участі у державних, місцевих, міжнародних і благодійних програмах. Паралельно у регіоні підтримують різні форми змістовного літнього дозвілля для молоді.

Географія відпочинку: українські курорти та поїздка до Литви

Для юних луганців вдалося організувати відпочинок як у мальовничих куточках України, так і на території країн-партнерів Європейського Союзу. Вони отримують якісні медичні та рекреаційні послуги.

Основні локації перебування дитячих груп:

Національні центри: діти з громад району відпочивають у Міжнародному дитячому центрі «Артек» у Києві та на Закарпатті;

діти з громад району відпочивають у Міжнародному дитячому центрі «Артек» у Києві та на Закарпатті; Західні регіони України: фінансується перебування у санаторно-оздоровчих закладах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Чернівецької та Хмельницької областей;

фінансується перебування у санаторно-оздоровчих закладах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Чернівецької та Хмельницької областей; Державні програми: частина юних луганців оздоровлюється за кошти державного бюджету в санаторіях Міністерства охорони здоров’я України;

частина юних луганців оздоровлюється за кошти державного бюджету в санаторіях Міністерства охорони здоров’я України; Міжнародні табори: нещодавно група дітей із Сіверськодонецького району побувала у літньому таборі в місті Йонішкіс у Литовській Республіці.

У міжнародній поїздці до Литви взяли участь представники кількох громад. Серед учасників — п’ятеро дітей із Кремінської громади, шість — з Попаснянської та двоє — з Лисичанської.

Для дітей, які не мали можливості виїхати на повноцінне оздоровлення, громади організували різноманітні форми змістовного літнього дозвілля безпосередньо у місцях їхнього теперішнього проживання. Станом на початок липня культурно-мистецькими, інформаційними та просвітницькими заходами охоплено 158 хлопчиків і дівчат.

Закупівлі путівок за рахунок місцевих бюджетів

Важливим напрямом поточної кампанії залишається організація відпочинку за рахунок безпосереднього залучення коштів місцевих бюджетів громад. Загалом укладено дев’ять договорів, що передбачають закупівлю путівок до дитячих оздоровчих закладів у різних безпечних регіонах України.

Зокрема, діти Лисичанської громади відпочиватимуть у відомому клінічному санаторії «Карпати» на Закарпатті. Всі організаційні та логістичні витрати фінансуються коштами громади.

Прямі грошові виплати та матеріальна допомога сім’ям

Паралельно із закупівлею путівок громади надають суттєву пряму фінансову підтримку сім’ям із дітьми. Це дозволяє батькам самостійно обрати формат літнього відпочинку для малечі.

Так, у Кремінській громаді соціальну матеріальну допомогу на оздоровлення та відпочинок отримали 306 сімей, у яких виховуються 424 дитини. Загальна сума виплат з місцевого бюджету становить 3,392 млн грн.

У Рубіжанській громаді зараз активно реалізується спеціалізована програма одноразової грошової допомоги «Діти – серце громади». У 2026 році було прийнято офіційне рішення про надання допомоги 414 дітям на загальну суму 4,14 млн грн. З цієї кількості 241 дитина вже успішно отримала виплати на загальну суму 2,41 млн грн.

👉 Також нагадаємо, що Обласна влада спільно з європейськими партнерами продовжує реалізацію масштабних гуманітарних та реабілітаційних програм для наймолодших жителів Луганщини.