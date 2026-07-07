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Шостий президент України прибув на саміт НАТО

Денис Молотов
Денис Молотов
Шостий президент України прибув на саміт НАТО
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Українська делегація на чолі з главою держави розпочинає роботу на одному з найважливіших міжнародних майданчиків цього року для посилення оборонних спроможностей країни. Шостий президент України В.О. Зеленський прибув до турецької Анкари, де відбувається саміт НАТО. Про це він повідомив у Фейсбук у вівторок, 7 липня.

Київ розраховує на ухвалення стратегічних рішень з боку північноатлантичних партнерів, які забезпечать довгострокову підтримку Збройних сил.

Очікування української сторони та пріоритети оборони

Офіційне представництво України прибуло на заходи з чітким переліком оборонних та безпекових потреб, які вимагають негайного узгодження на рівні лідерів Альянсу.

Глава держави окреслив ключові очікування від перших годин перебування в турецькій столиці:

📢 «Ми очікуємо на сильний і результативний саміт НАТО. Зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Америкою», – написав він.

Програма візиту: Форум індустрій та зустріч із Дональдом Трампом

Порядок денний шостого президента України в Анкарі передбачає насичену роботу як у багатосторонньому, так і у двосторонньому форматах.

  • Робота на промисловому майданчику: президент планує відвідати Форум оборонних індустрій НАТО для залучення нових інвестицій та технологій у вітчизняний ВПК;
  • Дипломатичні переговори: планується провести майже два десятки двосторонніх зустрічей із лідерами держав-членів Альянсу;
  • Укладання оборонних контрактів: очікується офіційне підписання нових дронових угод (Drone Deals) та інших важливих домовленостей з міжнародними партнерами.

Окрему увагу українська сторона приділить технологічному співробітництву.

📢 «Незмінно будемо працювати над посиленням ППО для України. Нові системи, ракети до них, питання ліцензій на виробництво – все це наш пріоритет. Вдячні усім, хто допомагає Україні реальними кроками», – резюмував Зеленський.

Важливим елементом кулуарної роботи саміту стануть переговори з керівництвом Сполучених Штатів. Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч із Зеленським в Анкарі на полях саміту НАТО.

Попередній переговорний трек між Києвом та Вашингтоном

Ця зустріч в Анкарі стане прямим продовженням нещодавніх прямих контактів між лідерами двох держав щодо пошуку шляхів врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, 5 липня Зеленський провів розмову з Трампом. Мова йшла про поточну ситуацію на фронті та в дипломатії. Після завершення цієї розмови Зеленський заявив, що наразі є реальна перспектива завершити війну з росією, і рішучість США матиме вирішальне значення для досягнення справедливого миру відповідно до норм міжнародного права. Переговори лідерів Альянсу у Туреччині триватимуть протягом двох днів.

👉 Також стало відомо, що Україна офіційно заявила про готовність ділитися з Республікою Корея своїм унікальним практичним досвідом у сфері безпеки та пропонує Сеулу стратегічне, взаємовигідне партнерство.

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