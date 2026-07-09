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На Хмельниччині зареєстрували землетрус

Денис Молотов
Денис Молотов
На Хмельниччині зареєстрували землетрус
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Спеціалізовані державні служби, що здійснюють безперервний нагляд за геофізичними процесами на території України, зафіксували незначні коливання земної кори в західному регіоні країни. У Хмельницькій області о 9:43 ранку зафіксували землетрус магнітудою 1,6 за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю у четвер, 9 липня.

Коливання відбулися у глибоких шарах кристалічного щита і не становили жодної загрози для інфраструктури чи місцевого населення.

Технічні характеристики та класифікація підземних поштовхів

Автоматизовані станції спостереження зуміли чітко локалізувати епіцентр та визначити всі необхідні енергетичні параметри природного явища. В офіційному повідомленні відомства зазначаються конкретні географічні та технічні деталі:

📢 «Зареєстровано землетрус з території Новоушицької ТГ, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області, магнітудою 1,6 (за шкалою Ріхтера), на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних», – йдеться в повідомленні.

На Хмельниччині зареєстрували землетрус 01
Скриншот: Головний центр спеціального контролю / 09.07.2026

Попри низьку інтенсивність, збирання детальних відомостей від очевидців залишається важливим елементом наукових досліджень. Фахівці закликали жителів регіону, які раптом відчули землетрус, повідомити про свої відчуття на офіційному сайті центру, оскільки це суттєво допоможе в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.

На Хмельниччині зареєстрували землетрус 02
Скриншот: Головний центр спеціального контролю / 09.07.2026
Хронологія сейсмічної активності в регіонах України

Зафіксований на Поділлі мікроземлетрус став черговим у серії подібних незначних коливань, які періодично реєструються у різних геологічних структурах на території країни протягом літнього періоду.

Останні випадки фіксації підземних поштовхів:

  • Землетрус на Полтавщині: нагадаємо, 7 липня у Лохвицькій громаді на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 2,6. Його епіцентр перебував на глибині 7 кілометрів;
  • У неділю, 17 травня, у Полтавській області зафіксували підземні поштовхи. Сейсмічну подію магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера зареєстрували фахівці;
  • Поштовхи у Кримському регіоні: а 24 червня поблизу узбережжя Криму стався черговий землетрус магнітудою 3,1. Підземні поштовхи були зареєстровані на глибині 12 кілометрів.

Науковці Головного центру спеціального контролю наголошують, що така слабка активність є цілком природною для зазначених регіонів і свідчить про нормальні процеси розрядки внутрішньої напруги земної кори. Подальший моніторинг ситуації здійснюється у штатному режимі.

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