рф вдарила КАБами по Харкову, є жертви

Окупаційні російські війська продовжують системний терор житлових кварталів та цивільної інфраструктури обласного центру, використовуючи для ударів важке авіаційне озброєння. Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами (КАБ) по Шевченківському району Харкова. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов і керівник ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 7 липня. На місцях вибухів одразу розгорнули роботу рятувальні та медичні підрозділи.

Повітряна атака відбулася посеред дня, через що під ударом опинилася значна кількість перехожих та автотранспорту. Мер Харкова оперативно поінформував про перші наслідки прильотів:

📢 «Маємо влучання трьох ворожих КАБів по Шевченківському району. Наслідки уточнюємо», – написав Терехов у Телеграм.

За офіційними даними профільного відомства, влучання зафіксували у проїжджу частину. Вибуховою хвилею пошкоджено скління прилеглої будівлі та припарковані автомобілі. Внаслідок обстрілу загинув 54-річний чоловік.

Інформація про постраждалих мешканців та поранених дітей

Кількість поранених стрімко збільшувалася протягом дня у міру проведення обходів та надання первинної допомоги. Оновлену інформацію надав мер Харкова: за його словами, спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, ще 13 постраждали, проте згодом до двадцяти зросла кількість постраждалих, з них чотири дитини.

Дані щодо характеру травм та віку постраждалих:

Вибухові поранення: медична допомога знадобилася 11 особам із травмами різного ступеня, а також 12-річному хлопчику, який зазнав вибухових поранень безпосередньо поблизу епіцентру;

медична допомога знадобилася 11 особам із травмами різного ступеня, а також 12-річному хлопчику, який зазнав вибухових поранень безпосередньо поблизу епіцентру; Психологічна допомога: у 5 громадян зафіксовано гостру реакцію на стрес;

у 5 громадян зафіксовано гостру реакцію на стрес; Постраждалі діти з однієї родини: троє дітей — 9-річна дівчинка і хлопчики 7 та 4 років — зазнали гострої реакції на стрес.

На місці продовжують роботу екстрені служби, фахівці ДСНС та комунальні підприємства, які займаються ліквідацією руйнувань.

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Раніше у вівторок стало відомо, що в Києві завершились пошуково-рятувальні роботи на обох основних локаціях у Подільському та Дарницькому районах після масованого російського удару 6 липня. За підсумковими даними ДСНС, загалом загинули 19 людей, з них одна дитина. Ще 61 людина постраждала, серед яких семеро дітей.

Слідчі органи продовжують фіксувати всі обставини чергових воєнних злочинів рф проти цивільного населення країни.