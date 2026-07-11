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Японці виявили рекордні поклади золота на дні океану

Денис Молотов
Денис Молотов
Японці виявили рекордні поклади золота на дні океану
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Глибоководні райони Світового океану продовжують відкривати дослідникам свої колосальні мінеральні багатства, які у майбутньому можуть змінити глобальний ринок корисних копалин. Японські дослідники повідомили про унікальне відкриття у підводному вулканічному кратері приблизно за 350 кілометрів на південь від Токіо. Там були виявлені активні гідротермальні джерела із великим вмістом золота, повідомляє ScienceAlert.

Ці джерела традиційно утворюються в районах тектонічних океанічних розломів. Вони є вкрай важливими осередками природного накопичення різноманітних мінералів.

Інноваційний аналіз та феномен «невидимого золота»

Для вивчення піднятих на поверхню матеріалів геологи застосували передові технологічні рішення. Під час детального аналізу зразків гірських порід науковці застосували метод вторинної іонної мас-спектрометрії. Ця технологія дозволяє фахівцям виявляти навіть надзвичайно малі концентрації дорогоцінних металів у твердих структурах.

Проведене дослідження показало наявність прихованих покладів золота винятково високої концентрації. За словами авторів наукової роботи, дорогоцінний метал міститься безпосередньо всередині піриту. Це особливий сульфідний мінерал, що складається із заліза та сірки.

У науковому світі та масовій культурі пірит широко відомий як «золото дурнів». Таку назву він отримав через свій характерний сильний металевий блиск, який часто обманював недосвідчених шукачів скарбів.

Особливості інтеграції золота у виявленому родовищі:
  • Метал присутній всередині мінералу у вигляді мікроскопічних наночастинок;
  • Окремі атоми золота інтегровані безпосередньо в кристалічну структуру самої породи.

На думку дослідників, саме цей підводний пірит наразі має найвищу концентрацію золота серед усіх відомих природних зразків на планеті.

Технологічні виклики та майбутнє глибоководного видобутку

Попри колосальну цінність знахідки, відкриття поки що залишається суто науковим досягненням. Промислове та комерційне освоєння подібних підводних родовищ на такій глибині залишається серйозним викликом для інженерів.

Зараз науковці по всьому світу працюють над створенням технологій, які дозволили б економічно ефективно вилучати таке «невидиме золото» з морських мінералів. Це вимагає абсолютно нових екологічних та логістичних рішень.

Наразі у світі не існує жодної діючої комерційної шахти з видобутку золота безпосередньо на морському дні. Роботи обмежуються експериментальними підйомами руди. Однак Японія, яка відчуває брак власних сухопутних ресурсів, продовжує активно інвестувати значні кошти у дослідження передових технологій глибоководного видобутку корисних копалин. Державна програма розробок розрахована на роки вперед.

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