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Туск закликав до обережності у фінансових обіцянках Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Туск закликав до обережності у фінансових обіцянках Україні
Скриншот із відео / Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск / 03.07.2026

Керівництво Польщі окреслило межі своєї фінансової участі у майбутніх союзницьких програмах допомоги. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польську делегацію «бути обережною» у питанні обіцянок подальшої фінансової підтримки України під час саміту НАТО. Про це Туск сказав під час пресконференції у суботу, 4 липня.

Глава польського уряду детально пояснив позицію Варшави щодо розподілу оборонного бюджету країни.

Оборона кордонів ЄС та фінансові зобов’язання Варшави

Офіційні чиновники Польщі наголошують на значних внутрішніх витратах на безпеку регіону. Водночас Туск заявив, що Польща залишається послідовною у питанні підтримки Україні у війні з росією. За словами прем’єра, Варшава вже несе значне навантаження, забезпечуючи захист східного кордону Європейського союзу, тому при ухваленні нових рішень необхідно враховувати власні оборонні витрати.

Польська сторона вважає свій внесок в охорону європейських рубежів вагомим аргументом у міжнародних перемовинах.

📢 «Це не тому, що я вважаю, що Україні не потрібна фінансова підтримка. Я вважаю, що Польща має дуже значні зобов’язання на всьому східному кордоні ЄС, і кожен має це враховувати», – заявив Туск.

Врегулювання історично-політичних суперечок між Києвом та Варшавою

Окремою темою під час виступу прем’єр-міністра став поточний стан дипломатичних відносин між країнами сусідками. Він також прокоментував ескалацію історично-політичного конфлікту між Києвом та Варшавою.

За словами очільника уряду, сторони демонструють готовність до ведення діалогу для зменшення існуючих розбіжностей. Туск зазначив, що має сигнали з Києва про те, що українські політики зрозуміли шкоду як для Польщі, так і для України подальшого загострення стосунків.

Обговорення суперечливих питань триває на найвищому дипломатичному рівні. Польський прем’єр зауважив, що у час, коли він це говорив, як раз відбувалася зустріч міністрів закордонних справ обох держав, під час якої обговорювалося це питання.

Реакція на внутрішні рішення щодо українських військових підрозділів

Додатковим фактором напруженості у відносинах стали останні події в українському інформаційному та військовому просторі. Варшава висловила свою офіційну позицію щодо окремих символічних кроків української сторони.

Також Туск у суботу заявив, що Варшава очікує від Києва “чітких сигналів” для зниження напруги у двосторонніх відносинах після рішення присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА. Подальший розвиток взаємодії залежатиме від узгодження спільних позицій.

👉 Раніше було повідомлено, що Польща чекає від України скасування рішення про присвоєння підрозділу ССО назви «Героїв УПА», що дозволило б зняти політичне загострення.

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