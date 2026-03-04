США відкликають частину персоналу з Пакистану та Кіпру

Державний департамент США наказав співробітникам консульств у Карачі та Лахорі, які не залучені до виконання надзвичайних завдань, а також членам їхніх родин залишити Пакистан через підвищені ризики для безпеки. Про це пресслужба відомства повідомила у середу, 4 березня.

☝️ Водночас уточнюється, що статус американського посольства в Ісламабаді наразі залишається без змін.

Раніше Держдеп поширив аналогічне повідомлення щодо персоналу на Кіпрі, дозволивши державним службовцям США, які не виконують критично важливих функцій, разом із сім’ями покинути острів у зв’язку з потенційними загрозами.

📢 Після початку військових дій проти Ірану відомство видало подібні рекомендації для співробітників у низці держав регіону. Серед них — Йорданія, Бахрейн, Ірак, Кувейт, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Оман.

Тим часом у Пакистані та Іраку сотні протестувальників намагалися штурмувати американські дипломатичні установи. Сполучені Штати також оголосили про закриття своїх посольств у Саудівській Аравії та Кувейті після того, як обидві установи зазнали ударів іранських безпілотників.

👉 Нагадаємо, раніше американських громадян закликали негайно залишити 14 країн Близького Сходу. Їм рекомендували скористатися доступними авіарейсами та не зволікати через ризик подальшої ескалації.

Напередодні стало відомо, що кількість американських військових, які загинули під час війни проти Ірану, зросла до шести.