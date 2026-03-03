США закликали своїх громадян залишити Близький Схід

Державний департамент США на тлі іранських ударів по країнах Близького Сходу закликав до негайної евакуації американців з регіону. Відповідне повідомлення опублікувала помічниця держсекретаря з консульських питань Мора Намдар у соцмережі Х (колишній Twitter).

До переліку держав, які Вашингтон рекомендує залишити якнайшвидше, увійшли Бахрейн, Єгипет, Іран, Ірак, Ізраїль, Йорданія, Кувейт, Ліван, Оман, Катар, Саудівська Аравія, Сирія, Об’єднані Арабські Емірати, Ємен, а також Західний берег річки Йордан і Сектор Гази.

☝️ Американським громадянам радять не зволікати з виїздом і користуватися доступними комерційними рейсами через ризик подальшої ескалації ситуації в регіоні.

Як повідомлялося, 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану. У відповідь Тегеран атакував Ізраїль і американські військові бази на Близькому Сході. Під удари, зокрема, потрапили цивільні та дипломатичні об’єкти в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні та Саудівській Аравії. Іран також заявляв про намір атакувати готелі в регіоні, де можуть перебувати американські військові.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати здатні вести війну «вічно та дуже успішно», оскільки країна має «безмежний» запас озброєння. Він також не виключив можливості відправлення сухопутних військ до Ірану за потреби, хоча зазначив, що у Вашингтоні розраховують на тривалість бойових дій у межах чотирьох-п’яти тижнів.