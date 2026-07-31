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США та Ізраїль обговорюють запровадження сухопутної блокади Ірану

Денис Молотов
Денис Молотов
США та Ізраїль обговорюють запровадження сухопутної блокади Ірану
Беньямін Нетаньягу та Дональд Трамп обговорили «кінетичні та некінетичні засоби» посилення економічного тиску під час переговорів в Овальному кабінеті.

США та Ізраїль обговорюють запровадження сухопутної блокади Ірану як один із можливих кроків щодо посилення економічного тиску на Ісламську республіку. Про це повідомляє The Telegraph у п’ятницю, 31 липня.

За даними джерел видання, американський президент Дональд Трамп та ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу обговорили подальші заходи впливу на Іран “кінетичними та некінетичними засобами” під час зустрічі у Білому домі 28 липня.

📢 «Що якщо просто ввести сухопутну блокаду? Припустимо, Іран нічого не зможе завезти і нічого не зможе вивезти. Відбутися може все, що завгодно», – розповів газеті високопоставлений ізраїльський чиновник, озвучивши один із варіантів, що обговорювалися на зустрічі.

За словами співрозмовника, знайомого з перебігом переговорів, Трамп вважає, що його поточна стратегія з розблокування Ормузької протоки зайшла в глухий кут. У зв’язку з цим він розглядає різні варіанти ескалації, які могли б змусити Тегеран повернутися за стіл переговорів.

Ризики блокади та прикордонний фактор

Сухопутна блокада цілком вписалася в його стратегію “максимального тиску”, спрямовану на підрив іранської економіки, якій передувала морська блокада. При цьому такі дії вимагали б американо-ізраїльського тиску на сусідів Ірану та регіональних партнерів з метою посилення чи закриття прикордонних переходів.

Іран межує з Іраком, Туреччиною, Пакистаном, Афганістаном, Туркменістаном, Вірменією та Азербайджаном. У разі ухвалення рішення про закриття кордонів ці країни можуть зіткнутися з іранськими ударами у відповідь.

Сухопутна блокада може бути спрямована на ключові прикордонні переходи, такі як Інче-Бурун та Серахс, які з’єднують Іран та Туркменістан.

Інші сценарії та передісторія конфлікту

Також є ймовірність, що повідомлення про сухопутну блокаду — це “відволікаючий маневр” США та Ізраїлю з метою приховати від Ірану дії, що реально готуються.

За словами ізраїльського чиновника, учасники зустрічі у Білому домі обговорили три варіанти подальших дій у війні на Близькому Сході. Серед них — досягнення угоди, продовження військово-морської блокади та поновлення ударів.

Нагадаємо, у червні США та Іран досягли домовленостей про 60-денне припинення вогню. Меморандум передбачав відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та скасування американської морської блокади.

Однак після укладення угоди сторони продовжили взаємні атаки. На початку липня Трамп заявив, що домовленості про припинення вогню з Іраном більше не діють.

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