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Вибухи у Хмельницькому: у ЗСУ пояснили причину

Денис Молотов
Денис Молотов
Вибухи у Хмельницькому: у ЗСУ пояснили причину
Фото з відкритих джерел / Хмельницький / 31.07.2026

В місті Хмельницький пролунали вибухи. Обставини події встановлюються, повідомила місцева ОВА в п’ятницю, 31 липня.

📢 «В обласному центрі пролунало декілька вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події та детальна інформація встановлюються. Просимо зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації», – йдеться у повідомленні.

Тим часом місцеві пабліки оприлюднили відео вибухів. Очевидці стверджують, що на місці відбувається вторинна детонація. Повітряну тривогу в Хмельницькому не оголошували.

Пояснення командування Сил спеціальних операцій

Потужні вибухи, які чули мешканці Хмельницького, відбулися внаслідок надзвичайної події на полігоні одній з військових частин в області. Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ у п’ятницю, 31 липня.

📢 «…На території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією. Обставини й причини події встановлюються», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що на місці працюють відповідні служби. Тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється. Додаткова інформація буде повідомлена після завершення першочергових заходів.

Реакція обласної адміністрації та наслідки

Тим часом Хмельницька ОВА інформує, що одразу на місці події було створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. Силами патрульної поліції жителів прилеглих житлових будинків було оповіщено про необхідність перебувати в укриттях.

📢 «Наразі є інформація про пошкодження житлових будинків. Створено комісію з ліквідації наслідків. Обставини події та детальна інформація встановлюються», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі рашисти запустили по Україні 255 дронів різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей, але не обійшлося без влучань.

Також раніше чергова російська атака призвела до колосальних руйнувань цивільної інфраструктури через тривалу вторинну детонацію засобів ураження. У місті Вишневе під Києвом внаслідок російського ракетного удару знищено десятки будинків на п’яти вулицях.

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