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Іран атакував базу США в Йорданії балістичними ракетами

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран атакував базу США в Йорданії балістичними ракетами
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) у ніч проти 29 липня здійснив балістичний удар по американській військовій базі в Йорданії. За даними Центрального командування США (CENTCOM), усі ракети були успішно перехоплені, а втрат серед американських військових не зафіксовано.

У CENTCOM заявили, що Іран здійснив «спробу раптової атаки» по американських силах на Близькому Сході. За інформацією командування, всі випущені балістичні ракети були перехоплені системами протиповітряної оборони. Також у CENTCOM зазначили, що американські війська залишаються у стані підвищеної бойової готовності.

Axios: ціллю була американська база в Йорданії

Журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерела повідомив, що ракети були спрямовані по американській військовій базі в Йорданії.

За даними видання, це перший ракетний удар Ірану по американському військовому об’єкту з того часу, як президент США Дональд Трамп призупинив удари по Ірану, щоб дати шанс дипломатичним переговорам.

На думку Axios, новий удар створює ризик зриву паузи в бойових діях між США та Іраном та може ускладнити дипломатичний процес.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що Вашингтон веде «дуже глибокі переговори» з Тегераном. Але попередив, що у разі їхнього провалу США готові повернутися до жорстких військових дій.

📢 «Часу залишилося небагато. Або вони пройдуть швидко, або не пройдуть зовсім», – заявив президент США.

Атака сталася після зустрічі Трампа і Нетаньягу

Запуск іранських ракет відбувся через кілька годин після зустрічі президента США Дональда Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Білому домі. Однією з головних тем переговорів були ситуація навколо Ірану та перспективи дипломатичного врегулювання конфлікту.

👉 Також нагадаємо, що У ЦПД при РНБО України заявили, що станом на зараз немає офіційного підтвердження інформації про підготовку Іраном ракетного удару по території України.

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