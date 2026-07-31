В Польщі Міноборони підтвердило падіння російської ракети Х-101

Ракета, яка в ніч проти четверга порушила повітряний простір Польщі та впала поблизу населеного пункту Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві, була російською крилатою ракетою Х-101. Це підтвердив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, передає RMF24 у п’ятницю, 31 липня.

Польські військові відстежували траєкторію польоту ракети з моменту її запуску. Вона була частиною масштабної атаки росії по Україні.

📢 «Ми можемо з повною відповідальністю підтвердити, що це була російська ракета Х-101 – крилата ракета, здатна нести навіть ядерні боєголовки», – заявив Томчик.

Він додав, що під час атаки близько 70 російських ракет рухалися у напрямку України, тоді як близько 3:00 приблизно 20 із них летіли у бік Польщі. Усі ці ракети знищила українська ППО над територією України.

Втім, останню ракету, яка увійшла в польський повітряний простір, український пілот супроводжував до кордону, однак не міг продовжити переслідування над територією Польщі. Польські винищувачі F-16 були залучені до операції.

Раніше Окружна прокуратура в Любліні повідомляла, що уламки ракети, ймовірно, належать Х-101. Вона містила значну кількість вибухової речовини.

З’ясовують обставини інциденту

Нині президент Польщі Кароль Навроцький очікує від уряду детального звіту щодо інциденту. Водночас він не планує скликати Раду національної безпеки.

Речник президента Рафал Лешкевич пояснив, що Навроцького цікавить, як саме ракета перетнула польський кордон, чи була вона належно відстежена системами спостереження та які висновки зробить уряд.

📢 «Президент передусім очікує достовірних, детальних, дуже точних і чітких звітів щодо того, що сталося», – зазначив Лешкевич.

За його словами, відповідальність за безпеку польського повітряного простору лежить на прем’єр-міністрі Дональді Туску та міністрі оборони Владиславі Косіняку-Камишу.

Томчик також додав, що подібні ситуації можуть повторюватися, тож, Польща має посилювати готовність суспільства та системи безпеки до можливих провокацій. Разом з тим, він зазначив, що наразі невідомо, чи був вхід ракети в польський повітряний простір навмисним. Остаточні висновки мають ґрунтуватися на розвідувальних даних.

Заяви дипломатів та уряду

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що уночі російська крилата ракета Х-101 перетнула кордон Польщі, порушивши повітряний простір НАТО. Згодом Туск заявив, що наразі немає підстав вважати, що російська ракета була навмисно спрямована по країні.