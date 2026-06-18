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США та Іран підписали Меморандум щодо припинення війни

Денис Молотов
Денис Молотов
США та Іран підписали Меморандум щодо припинення війни
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Сполучені Штати Америки й Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни. Документ уже офіційно набрав чинності, зупиняючи масштабні бойові дії. Про це повідомив кореспондент відомого американського видання Axios Барак Равід у четвер, 18 червня.

США та Іран підписали Меморандум щодо припинення війни 01
Перша леді Франції Бріжит Макрон (ліворуч), державний секретар США Марко Рубіо, президент Трамп, президент Франції Еммануель Макрон та інші офіційні особи під час підписання меморандуму про взаєморозуміння у Версальському палаці / Париж.

Угода знаменує собою початок нового етапу дипломатичного врегулювання багаторічного гострого конфлікту між країнами. Офіційні джерела підтверджують факт ухвалення доленосних рішень лідерами обох держав.

📢 «Двоє американських чиновників повідомили мені, що в середу США та Іран дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, який уже набрав чинності. Президент Трамп особисто підписав примірник угоди під час вечері з президентом Франції у Версальському палаці. Фотографію підписаної угоди було надіслано іранській стороні та країнам-посередникам», – йдеться в оприлюдненому повідомленні журналіста.

Процедура оприлюднення тексту та умови переговорного процесу

Кількома годинами раніше офіційний Вашингтон оприлюднив повний текст цього стратегічного документа для світової спільноти. Він юридично оформлює чітку домовленість про припинення бойових дій та початок подальших двосторонніх перемовин. Оприлюднений текст повністю відповідає проєкту угоди, який раніше неофіційно потрапив у розпорядження ЗМІ.

Ключові процедурні умови та часові рамки переговорного процесу:
  • Меморандум про взаєморозуміння містить чіткі зобов’язання сторін провести додаткові раунди переговорів;
  • офіційні зустрічі дипломатів мають розпочатися і відбутися протягом найближчих 60 днів;
  • за цей визначений час Вашингтон і Тегеран зобов’язані досягнути фінальної домовленості щодо врегулювання конфлікту;
  • на період дії тимчасової угоди сторони зобов’язуються суворо дотримуватися режиму припинення вогню.

Високопоставлений чиновник американської адміністрації окремо повідомив журналістам, що перша угода була підписана в електронному вигляді в неділю. Це дозволило оперативно запустити мирні процеси на технічному рівні.

Повний склад підписантів документа та жорстка позиція Трампа

З огляду на дистанційний і багатоетапний характер підписання, у процесі брали участь ключові керівники обох країн. Вони зафіксували свої наміри через цифрові та фізичні копії.

Офіційні особи, які скріпили своїми підписами Меморандум про взаєморозуміння:
  • з американської сторони документ підписав Президент США Дональд Трамп;
  • також свій електронний підпис під текстом поставив віцепрезидент США Джей Ді Венс;
  • з іранської сторони документ офіційно підписав спікер парламенту Мохаммед-Багер Галібаф.

Нагадаємо, США 17 червня оприлюднили повний текст відповідного документа для загального ознайомлення, а сам Меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном займає «приблизно півтори сторінки».

Також раніше Дональд Трамп відкрито заявив, що ухвалений нині Меморандум про взаєморозуміння з Іраном не є остаточним варіантом миру. Трамп окремо додав, що він може особисто відновити військові бомбардування, якщо фінальна угода йому не сподобається під час наступних раундів.

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