Трамп заявив, що США мають достатньо боєприпасів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають достатньо боєприпасів, попри повідомлення про інтенсивне використання американського озброєння на Близькому Сході та занепокоєння щодо скорочення військових запасів. Про це повідомляє CBS News.

Під час спілкування з журналістами президенту США поставили запитання, чи турбує його можливе виснаження запасів озброєння.

📢 «Ні. У нас їх достатньо. У нас багато боєприпасів. Різних типів», – запевнив американський лідер.

Заява пролунала після низки публікацій у ЗМІ, в яких стверджувалося, що Пентагон швидкими темпами витрачає деякі з найсучасніших перехоплювачів систем протиповітряної оборони та високоточну зброю під час операцій на Близькому Сході.

За інформацією CBS News, американські посадовці також висловлювали ширші побоювання щодо готовності США до можливих майбутніх конфліктів.

Трамп знову згадав військову допомогу Україні

Відповідаючи на запитання про запаси озброєння, Дональд Трамп вкотре згадав свого попередника Джо Байдена та обсяги військової допомоги, наданої Україні.

📢 «Знаєте, Байден багато дав Україні. І тому ми їх (боєприпаси – ред.) нарощуємо. Але у нас багато. У нас також багато речей середнього рівня. Я маю на увазі, більше, ніж ми могли б використати за будь-яких обставин. Але у нас багато.

Чесно кажучи, я хотів би мати більше. Але Байден так багато дав Україні. Коли я пішов (мається на увазі попередня каденція Трампа – ред.), шафи були повні», – стверджує Трамп.

Водночас президент США зазначив, що країна хотіла б мати більші запаси окремих видів найсучаснішого озброєння та військових технологій.

На тлі повідомлень про витрати озброєння

Останніми днями американські медіа повідомляли, що Пентагон активно використовує сучасні перехоплювачі ППО та високоточні боєприпаси під час операцій на Близькому Сході, що викликало дискусію всередині адміністрації щодо темпів поповнення запасів.

Водночас Дональд Трамп запевнив, що Сполучені Штати мають достатній запас боєприпасів і продовжують нарощувати їх виробництво.

👉 Також раніше повідомлялось, що Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер рекомендував припинити удари по Ірану в районі Ормузької протоки. Він вважає, що двотижнева повітряна кампанія досягла межі своєї ефективності.