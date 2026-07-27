ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

рф атакувала Запоріжжя КАБами та дронами: є загиблий, з-під завалів врятували чоловіка

Денис Молотов
Денис Молотов
рф атакувала Запоріжжя КАБами та дронами: є загиблий, з-під завалів врятували чоловіка 01
Фото: наслідки російських атак на Запоріжжі / Запорізька ОВА / 27.07.2026

У ніч проти 27 липня російські війська завдали удару по Запоріжжю, застосувавши безпілотники та керовані авіаційні бомби. Внаслідок атаки загинув 67-річний чоловік, ще щонайменше двоє людей дістали поранення. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Дрон пошкодив багатоповерхівку, КАБ зруйнував приватний будинок

За словами очільника ОВА, внаслідок удару російського безпілотника було пошкоджено квартиру в багатоповерховому будинку. Поранення отримали:

  • 53-річна жінка;
  • 52-річний чоловік.

Окрім цього, керована авіабомба зруйнувала приватний житловий будинок. Внаслідок удару загинув 67-річний чоловік. Спочатку повідомлялося, що під завалами можуть перебувати люди.

рф атакувала Запоріжжя КАБами та дронами: є загиблий, з-під завалів врятували чоловіка
Фото: наслідки російських атак на Запоріжжі / Запорізька ОВА / 27.07.2026
З-під завалів врятували 22-річного хлопця

Згодом Іван Федоров повідомив про успішну рятувальну операцію.

📢 «Живий! У Запоріжжі 22-річного хлопця дістали з-під завалів будинку, зруйнованого російським КАБом. Він під наглядом лікарів, його життю наразі нічого не загрожує».

Інформації про інших людей, які могли перебувати під завалами, станом на момент публікації не надходило.

За добу російські війська завдали 917 ударів по Запорізькій області

За інформацією Запорізької ОВА, протягом минулої доби російські війська здійснили 917 ударів по 45 населених пунктах області.

Зокрема:

  • 22 авіаудари завдали по Запоріжжю, Малокатеринівці, Любицькому, Ясній Поляні, Зарічному, Зеленій Діброві, Оріхову, Червоній Криниці, Новоандріївці, Микільському, Червоному Яру, Новопавлівці, Преображенці, Шевченківському та Зеленому;
  • 634 удари безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами, зафіксували по Запоріжжю та ще десятках населених пунктів області;
  • 261 артилерійський обстріл припав на прифронтові населені пункти регіону.

Упродовж доби до правоохоронців надійшло 124 повідомлення про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

Попередня атака на Запоріжжя

Нагадаємо, 25 липня російські війська також завдали удару по Запоріжжю. Тоді, за офіційною інформацією, загинула одна людина, ще дев’ятеро, серед яких були діти, отримали поранення.

У Чернігові оновили інформацію щодо наслідків російської атаки, яка сталася 26 липня. За останніми офіційними даними, по медичну допомогу звернулися 20 людей. Двоє людей загинули, серед них — 10-річна дівчинка.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Відбулося 178 бойових зіткнень, ворог запустив 6,4 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Енді Бернем став новим прем’єр-міністром Великої Британії

ВАЖЛИВО

Україна та рф узгоджують списки на новий етап обміну полоненими

ПОЛІТИКА

Військові ліцеїсти з Луганщини пройшли реабілітацію у Литві

ЛУГАНЩИНА

Удар по Запоріжжю: палають склади, є поранений

ВІЙНА

Удар балістикою та дронами: ППО збила 5 «Іскандерів» над Україною

ВАЖЛИВО

Луганщина виділила ще майже 83 мільйони гривень на безпілотники та РЕБ для військових

ЛУГАНЩИНА

У Дніпрі затримано чоловіка, який активував понад 1000 Starlink для рф

КРИМІНАЛ

Затримано організатора виставки зброї на Київщині, де загинули 10 людей

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: У Франції росіянці загрожує в’язниця за гуманітарну допомогу жителям Донбасу

СТОПФЕЙК

Зафіксовано 188 боєзіткнень, ворог запустив 6,4 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Ворог 63 рази атакував позиції Сил оборони, активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Наближена до Трампа блогерка приїхала до України та побачила злочини рф

СУСПІЛЬСТВО

Марк Еспер: Україна може отримати ракети Patriot власного виробництва, але є проблема

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

рф дронами атакувала молочну ферму на Сумщині

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип