рф атакувала Запоріжжя КАБами та дронами: є загиблий, з-під завалів врятували чоловіка

У ніч проти 27 липня російські війська завдали удару по Запоріжжю, застосувавши безпілотники та керовані авіаційні бомби. Внаслідок атаки загинув 67-річний чоловік, ще щонайменше двоє людей дістали поранення. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Дрон пошкодив багатоповерхівку, КАБ зруйнував приватний будинок

За словами очільника ОВА, внаслідок удару російського безпілотника було пошкоджено квартиру в багатоповерховому будинку. Поранення отримали:

53-річна жінка;

52-річний чоловік.

Окрім цього, керована авіабомба зруйнувала приватний житловий будинок. Внаслідок удару загинув 67-річний чоловік. Спочатку повідомлялося, що під завалами можуть перебувати люди.

З-під завалів врятували 22-річного хлопця

Згодом Іван Федоров повідомив про успішну рятувальну операцію.

📢 «Живий! У Запоріжжі 22-річного хлопця дістали з-під завалів будинку, зруйнованого російським КАБом. Він під наглядом лікарів, його життю наразі нічого не загрожує».

Інформації про інших людей, які могли перебувати під завалами, станом на момент публікації не надходило.

За добу російські війська завдали 917 ударів по Запорізькій області

За інформацією Запорізької ОВА, протягом минулої доби російські війська здійснили 917 ударів по 45 населених пунктах області.

Зокрема:

22 авіаудари завдали по Запоріжжю, Малокатеринівці, Любицькому, Ясній Поляні, Зарічному, Зеленій Діброві, Оріхову, Червоній Криниці, Новоандріївці, Микільському, Червоному Яру, Новопавлівці, Преображенці, Шевченківському та Зеленому;

завдали по Запоріжжю, Малокатеринівці, Любицькому, Ясній Поляні, Зарічному, Зеленій Діброві, Оріхову, Червоній Криниці, Новоандріївці, Микільському, Червоному Яру, Новопавлівці, Преображенці, Шевченківському та Зеленому; 634 удари безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами, зафіксували по Запоріжжю та ще десятках населених пунктів області;

різних типів, переважно FPV-дронами, зафіксували по Запоріжжю та ще десятках населених пунктів області; 261 артилерійський обстріл припав на прифронтові населені пункти регіону.

Упродовж доби до правоохоронців надійшло 124 повідомлення про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

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Попередня атака на Запоріжжя

Нагадаємо, 25 липня російські війська також завдали удару по Запоріжжю. Тоді, за офіційною інформацією, загинула одна людина, ще дев’ятеро, серед яких були діти, отримали поранення.

У Чернігові оновили інформацію щодо наслідків російської атаки, яка сталася 26 липня. За останніми офіційними даними, по медичну допомогу звернулися 20 людей. Двоє людей загинули, серед них — 10-річна дівчинка.