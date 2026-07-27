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ЄС може відмовитися від великих пакетів санкцій проти рф — FT

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС може відмовитися від великих пакетів санкцій проти рф — FT
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Європейському Союзі обговорюють зміну підходу до запровадження санкцій ЄС проти росії. Замість великих пакетів, які потребують одностайної підтримки всіх держав-членів, у Брюсселі розглядають можливість ухвалювати окремі рішення або невеликі тематичні блоки. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських посадовців.

Чому в ЄС хочуть змінити механізм санкцій

За інформацією видання, причиною дискусії стали дедалі частіші випадки, коли окремі країни використовують право вето для захисту власних економічних інтересів.

У Брюсселі вважають, що новий підхід дозволить швидше погоджувати обмежувальні заходи та зменшити ризик блокування санкцій окремими державами.

За словами співрозмовників Financial Times, останнім часом країни-члени дедалі частіше використовують переговори щодо санкцій для відстоювання інтересів власного бізнесу, який досі має зв’язки з росією. Через це погодження рішень, що користуються широкою підтримкою, нерідко затягується на кілька тижнів.

Греція затримала погодження останнього пакета

Поштовхом до обговорення нової моделі стала ситуація навколо останнього пакета санкцій.

За даними Financial Times, Греція протягом кількох тижнів не погоджувалася підтримати документ. Афіни вимагали зробити виняток для суден компанії Dynagas, які перевозять російський скраплений природний газ. Лише після тривалих переговорів сторонам вдалося досягти компромісу, що відкрило шлях до ухвалення пакета.

Один зі співрозмовників видання припустив, що останній санкційний пакет може стати останнім, ухваленим у звичному форматі. На його думку, система масштабних пакетів уже не є настільки ефективною, як раніше, оскільки кожне нове рішення дедалі складніше погодити через різні національні інтереси держав-членів. Водночас остаточного рішення щодо зміни механізму ухвалення санкцій поки що немає.

Не всі країни підтримують новий підхід

Частина європейських дипломатів виступає проти відмови від пакетного принципу. На їхню думку, саме великі санкційні пакети змушували держави-члени усвідомлювати спільну відповідальність за економічні наслідки обмежень та шукати компроміси між різними позиціями. Дискусія щодо можливого реформування санкційної політики триває.

Які санкції ЄС вже запровадив

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року Європейський Союз затвердив 21 пакет санкцій.

Останній із них Рада ЄС схвалила 23 липня після тривалих переговорів між державами-членами. До нового пакета увійшли додаткові обмеження щодо російського енергетичного сектору, фінансових послуг та операцій із криптовалютами.

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