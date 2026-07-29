рф атакувала дронами дві АЗС на Сумщині, а вранці КАБами інфраструктуру

Окупаційні російські війська в ніч проти 29 липня атакували ударними безпілотниками дві автозаправні станції в Сумській області. Під ударами опинилися території АЗС у Сумській та Степанівській громадах. Уже вранці окупанти завдали ще одного удару, застосувавши шість керованих авіабомб по об’єктах інфраструктури Сумської громади. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

За словами Олега Григорова, російські військові продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по автозаправних станціях області.

📢 «Удари російських дронів по автозаправних станціях Сумщини не припиняються. Сьогодні увечері росіяни завдали ударів по територіях АЗС у Сумській та Степанівській громадах», – повідомив він.

За попередніми даними, внаслідок атаки люди не постраждали. Очільник області зазначив, що на автозаправних станціях уже впроваджено низку додаткових заходів безпеки для захисту працівників і відвідувачів.

Вранці росіяни скинули шість КАБів

Уранці 29 липня російська авіація завдала нового удару по території Сумської громади. За інформацією обласної влади, ворог застосував шість керованих авіаційних бомб (КАБ), які влучили по об’єктах інфраструктури.

У момент атаки люди перебували в укриттях, тому обійшлося без постраждалих. Пошкодження зафіксовано у промисловому секторі Ковпаківського району Сум. Наразі триває обстеження території та уточнення масштабів руйнувань.

⚠️Жителів закликають не ігнорувати сигнали тривоги

В обласній військовій адміністрації вкотре закликали мешканців області оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та повідомлення про підвищену небезпеку.

Під час оголошення тривоги громадянам рекомендують негайно пройти до найближчого укриття, уникати перебування на відкритій місцевості та поблизу об’єктів критичної інфраструктури.

Також відповідальним за захисні споруди нагадали про необхідність забезпечити безперешкодний доступ людей до укриттів під час повітряної тривоги.

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рф продовжує атакувати паливну інфраструктуру

Останнім часом російські війська дедалі частіше завдають ударів по українських автозаправних станціях та інших об’єктах паливної інфраструктури.

Зокрема, увечері 27 липня внаслідок атаки російського безпілотника в Корюківському районі Чернігівської області загорілася автозаправна станція, тоді поранення дістав один чоловік.

👉 Впродовж минулої доби, 28 липня, на фронті відбулось 272 бойові зіткнення. Ворог здійснив 87 авіаційних ударів, скинувши 298 керованих авіабомб.