В Україні з 1 жовтня скасують воєнні послаблення щодо маркування продуктів

Кабінет Міністрів України скасував тимчасові послаблення у правилах маркування харчових продуктів і кормів, які були запроваджені у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення росії. Нові вимоги набудуть чинності 1 жовтня 2026 року. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України.

Після набрання чинності рішенням виробники та імпортери повинні будуть повністю дотримуватися вимог законодавства щодо маркування продукції.

На упаковці обов’язково має бути українською мовою зазначено:

повний склад продукції;

точна рецептура;

поживна цінність;

інформація про можливі алергени;

інші характеристики, передбачені законодавством.

Також припиняється дія тимчасового дозволу, який давав змогу релокованим підприємствам використовувати пакування інших виробників.

Чому скасували спрощення

У Міністерстві економіки та довкілля нагадали, що тимчасові послаблення були запроваджені у 2022 році, щоб уникнути дефіциту продуктів і допомогти підприємствам працювати в умовах війни.

Заступник міністра економіки та довкілля Денис Башлик зазначив, що нині виробництво та логістика вже адаптувалися до нових умов.

📢 «У 2022 році тимчасове спрощення вимог було необхідним, щоб не допустити дефіциту продукції, підтримати виробників і зберегти безперебійне постачання», – зазначив Денис Башлик.

Він додав, що споживачі повинні отримувати українською мовою достовірну інформацію про склад, властивості та безпечність продукції.

📢 «Споживач має отримувати українською мовою точну інформацію про склад, властивості та безпечність продукції. Це основа свідомого вибору, захисту прав людей і чесної конкуренції на ринку», – наголосив заступник міністра.

Продукцію зі старим маркуванням дозволять продавати

У міністерстві уточнили, що товари, виготовлені та промарковані за правилами, які діяли під час воєнних послаблень, не вилучатимуть із продажу. Таку продукцію дозволено реалізовувати до завершення строку придатності або мінімального строку зберігання.

👉 Також стало відомо, що Україна отримала черговий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 3,47 млрд євро у межах механізму Ukraine Support Loan.