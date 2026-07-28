Сенатори США погодили законопроєкт санкції проти росії та Ірану

Двопартійна група сенаторів США досягла згоди щодо остаточного тексту законопроєкту, який передбачає розширення санкцій проти росії та Ірану. Документ надає президенту США додаткові повноваження для запровадження обмежень щодо найбільших покупців російських енергоносіїв, а також держав, які, за оцінкою Вашингтона, допомагають москві обходити санкції. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, узгоджений документ продовжує дію американських санкцій проти Ірану та містить окремі положення, спрямовані на обмеження російського експорту нафти й природного газу.

✔️ Зокрема, законопроєкт наділяє президента США правом запроваджувати мита або інші обмежувальні заходи щодо п’яти найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу.

✔️ Також документ передбачає можливість застосування обмежень до п’яти країн, які найбільше сприяють Росії в обході міжнародних енергетичних санкцій.

🔹 Законопроєкт підтримує Дональд Трамп

За даними Bloomberg, президент США Дональд Трамп висловив підтримку законодавчій ініціативі, яку протягом тривалого часу просував сенатор Ліндсі Грем.

Водночас агентство зазначає, що реалізація такого законодавства може ускладнити торговельні відносини США з окремими країнами, насамперед із Китаєм та Індією, які залишаються найбільшими покупцями російських енергоресурсів.

🔹 Коли документ можуть ухвалити

Процедурне голосування щодо законопроєкту в Сенаті США заплановане на вечір 28 липня.

Однак остаточне набуття документом чинності, ймовірно, відбудеться не раніше вересня. Це пов’язано з тим, що Палата представників США вже розпочала серпневі канікули, тому розгляд законопроєкту в нижній палаті Конгресу відкладено.

🔹 Зеленський перебуває у Вашингтоні

На тлі розгляду санкційного законопроєкту до Вашингтона прибув шостий президент України В.О. Зеленський.

За інформацією, наведеною у повідомленні, глава держави має провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а також із сенаторами, які підтримують ухвалення нового пакета санкцій проти росії.

👉 Також нагадаємо, що 23 липня Рада Європейського Союзу офіційно затвердила 21-й пакет обмежувальних заходів проти російської федерації. Новий санкційний блок став прямою відповіддю Брюсселя на повномасштабну агресію рф та системні атаки на цивільну інфраструктуру України.