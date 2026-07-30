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Україна отримала від ЄС 3,47 млрд євро на зброю

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна отримала від ЄС 3,47 млрд євро на зброю
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Україна отримала черговий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 3,47 млрд євро у межах механізму Ukraine Support Loan. Отримані кошти планують спрямувати на зміцнення обороноздатності держави та фінансування першочергових потреб. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За словами глави уряду, новий транш дозволить забезпечити фінансування найважливіших державних видатків.

📢 «Ці кошти буде спрямовано на посилення оборони та фінансування першочергових потреб», – зазначив Сергій Корецький.

Прем’єр-міністр також повідомив, що у 2026 році в межах механізму Ukraine Support Loan для України передбачено 45 млрд євро.

Станом на кінець липня вже залучено 11,6 млрд євро, з яких:

  • 3,2 млрд євро – на бюджетні потреби;
  • 8,4 млрд євро – на оборонний сектор.
Єврокомісія повідомила, на що спрямують фінансування

У Європейській комісії уточнили, що нинішній транш буде використаний для закупівлі військової техніки та озброєння. Зокрема, фінансування передбачене на придбання:

  • безпілотників, у тому числі реактивних;
  • ракет;
  • шведських винищувачів Gripen.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європейський Союз продовжує підтримувати Україну.

📢 «Сьогодні ми інвестуємо додаткові 3,47 млрд євро, щоб допомогти захистити небо України… І нехай ця нова підтримка чітко повідомить: кожен російський удар зміцнює рішучість України бути вільною та нашу рішучість стояти з Україною стільки, скільки потрібно», – заявила вона.

Уже третій великий транш цього літа

Новий переказ став продовженням фінансування в межах програми Ukraine Support Loan. Раніше:

  • 25 червня Україна отримала 3,2 млрд євро на бюджетні потреби;
  • 30 червня було перераховано 3,9 млрд євро для закупівлі безпілотників;
  • 15 липня Європейський Союз виділив ще 1 млрд євро на виробництво дронів.
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