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Румунія відкликає посла з росії та висилає російського дипломата

Денис Молотов
Денис Молотов
Румунія відкликає посла з росії та висилає російського дипломата 03
Фото: МЗС Румунії / 27.07.2026

Румунія ухвалила рішення відкликати свого посла з росії для консультацій та вислати одного зі співробітників російського посольства після серії інцидентів із порушенням румунського повітряного простору російськими ударними безпілотниками. Про це 27 липня повідомило Міністерство закордонних справ Румунії.

Послу рф висловили протест

У МЗС Румунії повідомили, що російському послу було вручено офіційний протест. Під час зустрічі йому також продемонстрували уламки одного з безпілотників, який румунська сторона офіційно ідентифікувала як російський.

📢 «На зустрічі румунська сторона висловила рішучий протест проти цих протиправних і безвідповідальних дій та чітко наголосила, хто відповідальний за інциденти. Наголосили, що триваючі порушення рф повітряного простору Румунії, який є також повітряним простором НАТО і ЄС, є абсолютно неприйнятним… росія несе виключну відповідальність за усі ці серйозні інциденти і погіршення безпекової ситуації у регіоні», – заявили в Бухаресті.

Дипломат рф має залишити країну

У румунському зовнішньополітичному відомстві також повідомили про рішення вислати одного зі співробітників посольства росії.

📢 «Послу рф повідомили про рішення вислати одного зі співробітників посольства. Він має залишити територію Румунії упродовж п’яти днів», – йдеться у заяві.

Крім цього, Бухарест відкликає свого посла в росії до столиці для проведення консультацій.

Румунія координуватиме дії з НАТО та ЄС

У МЗС Румунії наголосили, що країна продовжить узгоджувати свої подальші кроки із союзниками.

📢 «Румунія продовжить тісно координувати свою відповідь із союзниками й партнерами у НАТО і ЄС та рішуче налаштована вживати усіх необхідних заходів для захисту своєї національної безпеки і своїх громадян», – резюмували в МЗС.

Нагадаємо

Рішення Бухареста ухвалене після серії випадків, коли російські ударні безпілотники під час атак на українську портову інфраструктуру порушували повітряний простір Румунії.

Нагадаємо, 26 липня румунські винищувачі третій день поспіль збили безпілотник типу «Shahed», який залетів у повітряний простір країни. Цьому передували й інші інциденти, коли російські дрони падали на території Румунії під час атак на українські порти поблизу Дунаю.

👉 Раніше також стало відомо, що у неділю, 26 липня 2026 року, стало відомо про черговий цілеспрямований удар російських окупантів по сільськогосподарській інфраструктурі Сумської області.

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