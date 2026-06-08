ЦВК Вірменії оголосила попередні результати виборів

Правляча партія прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» здобула впевнену перемогу на позачергових парламентських виборах. 49,81% (727 160 голосів) за офіційними результатами повного підрахунку 100% голосів виборців. Про це офіційно повідомила Центральна виборча комісія республіки в понеділок, 8 червня 2026 року, після завершення обробки даних з усіх виборчих дільниць країни. З посиланням на ЦВК Вірменії про результати передає News.am.

Загальна явка виборців на цих історичних перегонах склала 58,97 % — безпосередню участь у голосуванні взяли майже 1,4 мільйона громадян із понад 2,5 мільйона зареєстрованих у списках виборців.

Завдяки специфіці вірменського законодавства, отриманий результат дозволяє чинній команді уникнути тривалих коаліційних перемовин. Керівник уряду Нікол Пашинян уже офіційно заявив про історичну перемогу своєї політичної сили та підкреслив, що партія «Громадянський договір» набрала абсолютно достатньо голосів, щоб самостійно сформувати новий однопартійний уряд та продовжити курс на євроінтеграцію.

Розподіл опозиційних голосів та фіаско Гагіка Царукяна

Головна електоральна боротьба розгорнулася між чинною владною командою та кількома великими опозиційними блоками, які відкрито орієнтувалися на відновлення тісних союзницьких відносин із москвою.

За підсумковими даними ЦВК республіки, голоси виборців розподілилися наступним чином:

«Сильна Вірменія». Проросійський політичний блок відомого бізнесмена Самвела Карапетяна впевнено посів друге місце, набравши за результатами підрахунку 23,29 % голосів;

Проросійський політичний блок відомого бізнесмена Самвела Карапетяна впевнено посів друге місце, набравши за результатами підрахунку 23,29 % голосів; Блок «Вірменія». Політичне об’єднання експрезидента країни Роберта Кочаряна опинилося на третій позиції, отримавши підтримку 9,94 % громадян;

Політичне об’єднання експрезидента країни Роберта Кочаряна опинилося на третій позиції, отримавши підтримку 9,94 % громадян; «Процвітаюча Вірменія». Партія олігарха Гагіка Царукяна змогла зафіксувати результат рівно на рівні 4,00 % голосів виборців.

Прохідний бар’єр для окремих політичних партій у Вірменії наразі становить 4 %, тоді як для багатопартійних блоків встановлено вищу планку — 8 %.

Таким чином, уся системна та позасистемна опозиція в сумі спромоглася набрати 37,23 % голосів. Проте через чинні норми виборчого кодексу, до нового складу Національних зборів 9-го скликання офіційно проходять лише три перші політичні сили. Оскільки партія «Процвітаюча Вірменія» набрала граничні 4 %, але не змогла увійти до трійки лідерів, вона залишається поза межами парламенту.

Міжнародна реакція та заяви лідерів після голосування

У Брюсселі результати вірменських виборів зустріли із помітним оптимізмом, розглядаючи їх як закріплення демократичного транзиту на Півдні Кавказу. Віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас офіційно привітала вірменський народ із вибором «європейського майбутнього», наголосивши на готовності ЄС максимально підтримувати майбутні економічні та інституційні реформи нового уряду.

Сам чинний прем’єр-міністр Вірменії у своєму нічному виступі перед прихильниками окреслив головні завдання на наступний п’ятирічний термін:

📢 «Народ Вірменії проголосував за мир, регіональне процвітання та регіональне співробітництво. Отриманий мандат довіри має забезпечити країні стабільність та тривалий мир. Нашим головним пріоритетом стане повне і безповоротне розмонтування старої кримінально-олігархічної системи», – заявив Нікол Пашинян.

Натомість лідер блоку «Сильна Вірменія» Самвел Карапетян, який через звинувачення у спробі державного перевороту проводив усю виборчу кампанію під домашнім арештом, виступив із різкою критикою підрахунку. Він назвав минулі вибори «ганебними» та офіційно заявив, що його політична сила в жодному разі не визнає оголошені результати остаточними, готуючи масштабні позови до Конституційного суду.

ЦВК Вірменії планує оприлюднити повні, юридично завірені остаточні дані голосування та точний розподіл депутатських мандатів протягом поточного тижня, після розгляду всіх скарг на дільницях.

👉 Також нагадаємо, що поки росія витрачає колосальні ресурси на війну проти України, її вплив на пострадянському просторі починає слабшати. Особливо помітно це на Південному Кавказі. Вірменія активно розширює контакти зі США та Європейським Союзом, Азербайджан дедалі впевненіше проводить незалежну зовнішню політику.