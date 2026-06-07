Удар по Чонгару та паніка на “Кримському мосту”

У районі стратегічного населеного пункту Чонгар високотехнологічні ударні безпілотники Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ успішно уразили автомобільний міст, який безпосередньо з’єднує лівобережну частину Херсонської області з Кримським півостровом. Про це повідомляє незалежний інформаційний ТГ-канал ASTRA, посилаючись на дані місцевих мешканців та джерела в екстрених службах окупаційної адміністрації.

Через значні пошкодження дорожнього полотна та опорних конструкцій споруди, рух транспорту на цій ділянці було миттєво заблоковано.

Окупаційні російські структури були змушені терміново визнати факт успішного прильоту та запровадити обмеження:

📢 «З метою безпеки рух через АПП Джанкой тимчасово перекрито. Проїзд автотранспорту здійснюється через АПП Армянськ та АПП Перекоп. Про терміни відновлення руху мостом у районі Чонгара буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.

Повітряний контроль від 3-го полку ССО та атаки дронів «Hornet»

Поточний успішний удар став результатом системної бойової роботи українських спецпризначенців. Напередодні, у суботу, 6 червня, командування 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій офіційно заявило, що його оператори БпЛА успішно «взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму».

Наразі розвідувально-ударні дрони цього елітного підрозділу ССО безперервно нищать важку військову техніку, паливозаправники та капітально руйнують логістичні шляхи ворога на всьому південному маршруті Мелітополь — Чонгар. Внаслідок цих дій уже критично ускладнена загальна логістика в частині постачання угруповань армії рф на лінії фронту, а також практично паралізоване стабільне постачання цивільного та військового палива на півострів.

На цьому тлі у неділю, 7 червня, також тимчасово припиняв роботу Керченський (Кримський) міст — споруду повністю перекрили для руху будь-якого автотранспорту приблизно на годину через загрозу ракетного нападу.

Окупаційній російські військові аналітики та блогери б’ють на сполох через суттєве розширення технологічних спроможностей української безпілотної авіації, яка демонструє здатність проривати щільні зони ППО.

📢 «У профільних мілітарних Z-каналах колаборанти офіційно визнали, що загальна глибина і частота атак далекобійними дронами-камікадзе Hornet продовжує стрімко збільшуватися. Наразі зона їхнього ураження вже спокійно досягає адміністративного кордону з Ростовською областю рф», – зазначають журналісти видання ASTRA.

Комплексний удар по Чорноморському флоту та нафтобазах

Одночасно із виведенням з ладу Чонгарського переходу, українські сили здійснили серію результативних нічних атак на об’єкти Чорноморського флоту рф та паливні термінали в Криму.

За верифікованими даними оборонного відомства, результати поточної доби виглядають так:

Пожежа на нафтобазі. На території ТОТ Криму в ніч проти неділі, 7 червня, було чутно серію вибухів та інтенсивну хаотичну стрілянину зенітних засобів. Попередньо отримані дані об’єктивного контролю свідчать про точне влучання у велику військову нафтобазу;

На території ТОТ Криму в ніч проти неділі, 7 червня, було чутно серію вибухів та інтенсивну хаотичну стрілянину зенітних засобів. Попередньо отримані дані об’єктивного контролю свідчать про точне влучання у велику військову нафтобазу; Знищення корабля. Також офіційно повідомлялося, що українські морські дрони та артилерійські підрозділи успішно уразили у територіальних водах ТОТ Крим російський прикордонний сторожовий корабель модернізованого типу «Світляк» (проєкт 10410), який виконував завдання з охорони судноплавних фарватерів окупантів. Корабель зазнав суттєвих пошкоджень внутрішніх відсіків та втратив боєздатність.

Повідомляється про реалізацію єдиного стратегічного плану, спрямованого на повне вогневе блокування кримського угруповання та позбавлення його можливостей отримувати пальне та боєприпаси сухопутними та морськими шляхами.