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Країни ЄС схвалили створення спецтрибуналу щодо злочину агресії рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Країни ЄС схвалили створення спецтрибуналу щодо злочину агресії рф

У п’ятницю, 9 травня, у Львові відбулася ключова зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, присвячена створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Як повідомило Міністерство закордонних справ України, учасники коаліції підтримали політичне рішення про запуск трибуналу.

☝️ У спільній заяві коаліції наголошується на завершенні технічної роботи над правовими інструментами. Вони необхідні для створення трибуналу під егідою Ради Європи.

Країни ЄС схвалили створення спецтрибуналу щодо злочину агресії рф📢 «Ми вітаємо завершення підготовки проєктів документів, які стануть основою для запуску спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України», — йдеться у заяві.

⚖️ Представники коаліції підкреслили ключову роль майбутнього трибуналу у встановленні справедливості та покаранні осіб, які несуть найвищу відповідальність за злочини проти України, скоєні росією.

У спільній заяві представники коаліції зазначили, що :
  • вітають завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи;
  • підтверджують важливість спеціального трибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за цей найтяжчий міжнародний злочин, скоєний проти України;
  • підкреслюють, що після створення спеціальний трибунал, відповідно до свого статуту, здійснюватиме судочинство у повній повазі до міжнародного права та прав людини з метою забезпечення відповідальності за злочин агресії та зміцнення міжнародного правопорядку;
  • висловили вдячність усім, хто активно долучився до підготовчої роботи над проєктами правових документів, необхідних для створення спеціального трибуналу, зокрема, юридичним радникам, які брали участь у роботі коаліції держав;
  • підкреслили центральну роль Ради Європи у створенні спецтрибуналу та визнали внесок Єврокомісії та Європейської служби зовнішньої діяльності, включно з їхньою роботою над правовими документами;
  • підтвердили незмінну відданість процесу створення спеціального трибуналу в рамках Ради Європи, якнайшвидшому початку його діяльності та підтримці його ефективного функціонування.

Країни ЄС схвалили створення спецтрибуналу щодо злочину агресії рф🌍 Коаліція закликала інші держави й міжнародні організації приєднатися до ініціативи. Також всеосяжно підтримати трибунал, що має розглядати злочини агресії рф.

📅 Наступним кроком стане обговорення ініціативи на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13–14 травня. Там планується подальша формалізація процесу.

👥 У зустрічі взяли участь очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас та єврокомісар з питань демократії, правосуддя і верховенства права Майкл МакГрат.

Також відомо, що у п’ятницю шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до представників країн-партнерів. Він закликав створити трибунал щодо злочину агресії росії проти України.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення виділити Міністерству внутрішніх справ (МВС) 1,6 мільярда гривень.
Кошти надійдуть з резервного фонду державного бюджету з метою посилення обороноздатності країни.

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