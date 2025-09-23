Вівторок, 23 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Швеція готова збивати російські літаки над своєю територією

Денис Молотов
Денис Молотов
Швеція готова збивати російські літаки над своєю територією

Швеція готова застосувати військові заходи проти російських літаків у разі порушення свого повітряного простору. Про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонссон у коментарі для видання Aftonbladet.

📢 «Швеція має право захищати свій повітряний простір – у тому числі застосувати зброю, якщо це буде потрібно», – наголосив Йонссон.

Його заява пролунала на тлі серії інцидентів у Балтійському регіоні, а також на фоні заяв Польщі та Великої Британії щодо готовності забезпечити безпеку повітряного простору НАТО.

☝️ Увечері 22 вересня у копенгагенському аеропорту спрацювала тривога через появу у небі невідомих дронів. Подібні безпілотники були помічені і в столиці Норвегії – Осло.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Уламки російського дрона знову знайшли в Польщі

ПОДІЇ

КНДР заявила про розробку «потужної секретної зброї»

ПОЛІТИКА

Урсула фон дер Ляєн оголосила новий пакет санкцій ЄС проти росії

ВАЖЛИВО

Понад третина боїв – на одному напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

Помилки при виборі презервативів: що врахувати

СУСПІЛЬСТВО

США затвердили нові пакети військової допомоги Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВО

У Латвії виявили уламки російського дрона на узбережжі

ПОДІЇ

Прокуратура США вимагатиме смертної кари для підозрюваного у справі Чарлі Кірка

КРИМІНАЛ

Трамп назвав усіх спонсорів війни росії проти України

ВАЖЛИВО

Макрон рішуче закликав посилити санкції проти росії

ВАЖЛИВО

НАТО відреагувало на вторгнення винищувачів рф у Естонію

ВАЖЛИВО

Зеленський провів переговори з Робертою Мецолою у столиці

ВАЖЛИВО

росія атакувала рятувальників у Сумській області FPV-дроном

ВІЙНА

15 дітей із Красноріченської громади побували на оздоровленні у Карпатах і Київщині

ЛУГАНЩИНА

Естонія готова розмістити у себе ядерні бомби

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"