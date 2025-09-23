Швеція готова збивати російські літаки над своєю територією

Швеція готова застосувати військові заходи проти російських літаків у разі порушення свого повітряного простору. Про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонссон у коментарі для видання Aftonbladet.

📢 «Швеція має право захищати свій повітряний простір – у тому числі застосувати зброю, якщо це буде потрібно», – наголосив Йонссон.

Його заява пролунала на тлі серії інцидентів у Балтійському регіоні, а також на фоні заяв Польщі та Великої Британії щодо готовності забезпечити безпеку повітряного простору НАТО.

☝️ Увечері 22 вересня у копенгагенському аеропорту спрацювала тривога через появу у небі невідомих дронів. Подібні безпілотники були помічені і в столиці Норвегії – Осло.