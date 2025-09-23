Найбільший аеропорт Данії призупинив роботу після появи дронів у небі

Найбільший аеропорт Данії у Копенгагені тимчасово зупиняв усі рейси через появу у небі безпілотників. Про це 22 вересня повідомило агентство Reuters із посиланням на поліцію.

За даними правоохоронців, над територією поблизу летовища було помічено від двох до чотирьох «великих» дронів.

☝️ О 20:26 за місцевим часом (18:26 за Гринвічем) злети та посадки в аеропорту Копенгагена було призупинено, про що повідомив сервіс Flight Radar у соцмережі X(колишній Twitter). У результаті щонайменше 15 рейсів перенаправили до інших аеропортів.

Речник аеропорту підтвердив факт повної зупинки руху, проте відмовився від подальших коментарів.

Нагадаємо, нещодавно кібератака вплинула на роботу низки аеропортів у Європі. Згодом з’ясувалося, що збій у системі реєстрації 19 вересня спричинила атака «третьої сторони».

👉 Також раніше Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила серйозне занепокоєння щодо частих порушень повітряного простору ЄС із боку росії.