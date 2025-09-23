Вівторок, 23 Вересня, 2025
Найбільший аеропорт Данії призупинив роботу після появи дронів у небі

Денис Молотов
Найбільший аеропорт Данії у Копенгагені тимчасово зупиняв усі рейси через появу у небі безпілотників. Про це 22 вересня повідомило агентство Reuters із посиланням на поліцію.

За даними правоохоронців, над територією поблизу летовища було помічено від двох до чотирьох «великих» дронів.

Найбільший аеропорт Данії призупинив роботу після появи дронів у небі☝️ О 20:26 за місцевим часом (18:26 за Гринвічем) злети та посадки в аеропорту Копенгагена було призупинено, про що повідомив сервіс Flight Radar у соцмережі X(колишній Twitter). У результаті щонайменше 15 рейсів перенаправили до інших аеропортів.

Речник аеропорту підтвердив факт повної зупинки руху, проте відмовився від подальших коментарів.

Нагадаємо, нещодавно кібератака вплинула на роботу низки аеропортів у Європі. Згодом з’ясувалося, що збій у системі реєстрації 19 вересня спричинила атака «третьої сторони».

👉 Також раніше Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила серйозне занепокоєння щодо частих порушень повітряного простору ЄС із боку росії.

