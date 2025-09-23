Вівторок, 23 Вересня, 2025
У столиці Норвегії помітили дрони над військовою фортецею

Увечері в понеділок, 22 вересня, у столиці Норвегії Осло було зафіксовано дрони, що викликало оголошення тривоги. Літальні апарати пролітали над військовою зоною фортеці Акерсхус, повідомило видання AftonBladet.

📢 Фортеця Акерсхус має стратегічне значення, адже на її території розташовані штаб Збройних сил та Міністерство оборони Норвегії.

Начальник операційного відділу Ойвінд Хаммерсволд підтвердив факт виявлення дронів силами оборони. У зв’язку з цим норвезькі правоохоронці затримали двох громадян Сінгапуру. Інші подробиці наразі не розкриваються.

У столиці Норвегії помітили дрони над військовою фортецею☝️ Того ж вечора подібна ситуація сталася і в Данії: через появу дронів столичний аеропорт Копенгагена тимчасово припинив роботу. Щонайменше 15 рейсів були перенаправлені до інших аеропортів.

👉 Кількома днями раніше на роботу аеропортів у кількох європейських містах вплинула кібератака, яка спричинила затримки та можливі скасування рейсів.

