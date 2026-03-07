ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Швеція затримала судно, що перебуває під санкціями України

Денис Молотов
Фото з відкритих джерел / 07.03.2026

Берегова охорона Швеції затримала у Балтійському морі вантажне судно Caffa, яке перебуває під санкціями України. Операцію провели поблизу міста Треллеборг за підтримки поліції. Про це повідомила шведська берегова охорона у своєму пресрелізі.

За інформацією відомства, затримання відбулося в межах попереднього розслідування щодо можливого порушення морського законодавства.

У береговій охороні зазначили, що судно Caffa, яке ходить під прапором Гвінеї, може не належати жодній державі через невідповідність морським вимогам.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл Оскар Болін підтвердив, що влітку судно змінило російський прапор на гвінейський для приховання своєї діяльності.

☝️ Під час операції на борт судна у шведських територіальних водах піднялися представники національної оперативної групи, команда берегової охорони, а також був залучений поліцейський гелікоптер.

За даними шведського телеканалу SVT, судно Caffa входить до санкційного списку України, оскільки воно могло бути причетним до вивезення зерна з тимчасово окупованого Криму.

Речник берегової охорони Швеції Маттіас Ліндхольм пояснив, що влада має право втручатися у подібні ситуації.

📢 «Шведська держава має право діяти щодо судна, прапор якого є вкрай неясним, і ми вважаємо, що воно могло бути зареєстроване під фальшивим прапором», – заявив він.

Згідно з даними, отриманими з борту, судно Caffa прямувало до Санкт-Петербурга.

Раніше також повідомлялося про інцидент у Швеції, коли безпілотник наблизився до французького авіаносця Charles de Gaulle. БпЛА зайшов до порту Мальме перед участю у навчаннях НАТО. У ЗМІ припускали, що дрон міг мати російське походження.

