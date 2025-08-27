СБУ повідомила про підозру чиновниці з «міністерства» окупантів на Луганщині

Служба безпеки України зібрала докази проти мешканки тимчасово окупованого Луганська, яка добровільно співпрацювала з російськими загарбниками та займала керівні посади в так званому «уряді лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Правоохоронці встановили, що з початку повномасштабного вторгнення росії жінка відкрито підтримувала окупаційний режим. Вона долучилася до роботи у псевдоорганах влади та обійняла посаду «заступника міністра економічного розвитку лнр». На цій посаді брала участь у формуванні незаконних структур управління й активно сприяла впровадженню на захопленій території так званої «рубльової зони».

За ці дії підозрювану було оголошено у загальнонаціональний розшук за ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації). Проте вона продовжила співпрацювати з окупантами.

У вересні 2024 року жінка добровільно погодилася стати «виконувачкою обов’язків міністра економічного розвитку лнр». Однак уже навесні 2025 року окупаційна адміністрація усунула її з цієї «посади».

Попри внутрішні кадрові зміни у псевдоструктурах, українські правоохоронці продовжили збирати доказову базу. Слідчі СБУ встановили, що її діяльність системно сприяла окупаційній владі та підривала український державний суверенітет. У результаті жінці заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі тривають слідчі дії, які проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Будь-які спроби служити окупаційним режимам матимуть правові наслідки. Служба безпеки послідовно документує злочини колаборантів, аби кожен, хто допомагав ворогу, відповів перед законом.

☝️ Також нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України задокументували діяльність колишнього генерального директора одного з футбольних клубів Луганська, який перейшов на бік ворога.