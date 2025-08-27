Середа, 27 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

СБУ повідомила про підозру чиновниці з «міністерства» окупантів на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
СБУ повідомила про підозру чиновниці з «міністерства» окупантів на Луганщині

Служба безпеки України зібрала докази проти мешканки тимчасово окупованого Луганська, яка добровільно співпрацювала з російськими загарбниками та займала керівні посади в так званому «уряді лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Правоохоронці встановили, що з початку повномасштабного вторгнення росії жінка відкрито підтримувала окупаційний режим. Вона долучилася до роботи у псевдоорганах влади та обійняла посаду «заступника міністра економічного розвитку лнр». На цій посаді брала участь у формуванні незаконних структур управління й активно сприяла впровадженню на захопленій території так званої «рубльової зони».

За ці дії підозрювану було оголошено у загальнонаціональний розшук за ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації). Проте вона продовжила співпрацювати з окупантами.

У вересні 2024 року жінка добровільно погодилася стати «виконувачкою обов’язків міністра економічного розвитку лнр». Однак уже навесні 2025 року окупаційна адміністрація усунула її з цієї «посади».

СБУ повідомила про підозру чиновниці з «міністерства» окупантів на Луганщині Попри внутрішні кадрові зміни у псевдоструктурах, українські правоохоронці продовжили збирати доказову базу. Слідчі СБУ встановили, що її діяльність системно сприяла окупаційній владі та підривала український державний суверенітет. У результаті жінці заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі тривають слідчі дії, які проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Будь-які спроби служити окупаційним режимам матимуть правові наслідки. Служба безпеки послідовно документує злочини колаборантів, аби кожен, хто допомагав ворогу, відповів перед законом.

☝️ Також нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України задокументували діяльність колишнього генерального директора одного з футбольних клубів Луганська, який перейшов на бік ворога.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Захисники і цивільні Луганщини отримали матеріальну допомогу від громад

ЛУГАНЩИНА

Захід розробив трирівневий план безпеки для України – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере прибув до Києва

ВАЖЛИВО

Венс: рф погодилася на поступки та визнала територіальну цілісність України

ПОЛІТИКА

Трамп хотів залишити собі кубок Чемпіонату Світу з футболу

ПОДІЇ

лавров заявив, що путін не планує зустріч із Зеленським

ВАЖЛИВО

Кабмін дозволив чоловікам від 18 до 22 років вільно виїжджати за кордон

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 136 боєзіткнеь, з них 43 – на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Родини загиблих Захисників Луганщини вшанували пам’ять Героїв у День Незалежності

ЛУГАНЩИНА

Європейський Союз виділив Україні 4,05 млрд євро фінансової допомоги

ВАЖЛИВО

На Покровському та Лиманському напрямку половина усіх боїв сьогодні – Генштаб

ВІЙНА

У Польщі повідомили, чи направлять війська до України

ПОЛІТИКА

В Україні збільшують кількість індустріальних парків

ЕКОНОМІКА

путін побачив «світло у кінці тунелю»

ПОДІЇ

Трамп визнав, що Україні треба бити по росії

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"