Понеділок, 25 Серпня, 2025
Колишнього директора луганського ФК підозрюють у співпраці з окупантами

Денис Молотов
Співробітники Служби безпеки України задокументували діяльність колишнього генерального директора одного з футбольних клубів Луганська, який перейшов на бік ворога. Слідство встановило, що він активно співпрацює з російськими окупантами та бере участь у поширенні антиукраїнської пропаганди. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними СБУ, чоловік очолював футбольний клуб у період з 2009 по 2020 рік. Після звільнення з посади він виїхав на росію, оселившись у Краснодарському краї. Там колаборант почав давати інтерв’ю російським ЗМІ, де намагався виправдати свій переїзд так званою «насильницькою українізацією».

Після початку повномасштабної війни він неодноразово публічно підтримував окупантів. У своїх коментарях він повторював відомі кремлівські наративи про «укронацистів» і нібито «обстріли Донбасу протягом восьми років». Також підозрюваний закликав українських військових скласти зброю перед російськими загарбниками.

Його пропагандистські висловлювання активно поширюються в інформаційному просторі на росії, а також в окупаційних ЗМІ на тимчасово захоплених територіях і в російських соціальних мережах.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 КК України. Йдеться про здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційними структурами. Санкція статті передбачає покарання за підтримку агресії рф та виправдання її воєнних злочинів.

Колишнього директора луганського ФК підозрюють у співпраці з окупантамиКрім цього, колишньому спортивному функціонеру інкримінують ще два кримінальні правопорушення. Слідство встановило, що він ухилявся від сплати податків на суму понад 5 мільйонів гривень (ч. 2 ст. 212 КК України). Також йому закидають службове підроблення документів (ч. 2 ст. 366 КК України).

Наразі триває досудове розслідування. Оперативні й слідчі дії здійснюють співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із Нацполіцією Луганщини. Процесуальне керівництво у справі здійснює Луганська обласна прокуратура.

☝️ Також нагадаємо, що завдяки доказам, зібраним Службою безпеки України, черговий поплічник російських окупантів зі Сватівського району Луганської області отримав судовий вирок. Йдеться про колишнього члена забороненої «партії регіонів», який до початку повномасштабної війни працював директором місцевого будинку культури.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

