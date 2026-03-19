Саудівська Аравія відновила експорт нафти в обхід Ормузької протоки

Саудівська Аравія змогла відновити експорт нафти більш ніж наполовину від довоєнного рівня, попри транспортні обмеження, спричинені війною навколо Ірану. Йдеться про перші результати масштабного антикризового плану королівства, який передбачає обхід ключового вузла світової енергетики — Ормузької протоки. Про це повідомляє інформаційна агенція Bloomberg.

Основним рішенням стало екстрене перенаправлення потоків сирої нафти трансаравійським трубопроводом завдовжки 1200 кілометрів до західного порту Янбу на узбережжі Червоного моря. Водночас королівству дуже швидко вдалось зібрати гігантську флотилію танкерів. Усі судна наразі накопичуються на рейді в очікуванні навантаження.

☝️ За останні п’ять днів середньодобовий обсяг відвантажень із цього терміналу сягнув 4,19 млн барелів, що суттєво перевищує довоєнний показник у 1,4 млн барелів на добу.

Таким чином, поточний експорт нафти вже покриває значну частину від приблизно 7 млн барелів, які королівство щоденно постачало на світові ринки до ескалації війни з Іраном.

Для забезпечення логістики Саудівська Аравія продовжує збирати масштабну флотилію танкерів, які накопичуються біля узбережжя Червоного моря. Наразі щонайменше 32 супертанкери очікують своєї черги на завантаження поблизу Янбу, ще десятки — перебувають у дорозі.

📢 Водночас країна фактично стала єдиною в регіоні, яка має альтернативний маршрут такого масштабу, здатний працювати в умовах блокади.

Інші держави мають обмежені можливості. Об’єднані Арабські Емірати використовують трубопровід до Оманської затоки. Однак, цей маршрут виявився вразливим до атак безпілотників — відвантаження з порту Фуджейра неодноразово переривалися.

☝️ Через різке збільшення навантаження Саудівська Аравія вже стикається з новими викликами. Зокрема, утворенням черг із танкерів і перевантаженням портової інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що королівство запропонувало своїм ключовим клієнтам отримувати квоти на постачання нафти через Янбу, готуючись до тривалих перебоїв у роботі Ормузької протоки.

📌 Нагадаємо, через загострення конфлікту на Близькому Сході Саудівська Аравія також скоротила видобуток приблизно на 2 млн барелів на добу — до рівня близько 8 млн барелів.