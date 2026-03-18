На росії планують військовий супровід свого «тіньового флоту»

На росії заявили про намір застосовувати військові засоби для охорони суден, які забезпечують експорт їх вантажів. Про це повідомив помічник диктатора рф микола патрушев, повідомляє TMT.

📢 «Розглядається можливість супроводу суден під російським прапором мобільними вогневими групами. Також опрацьовується розміщення на судах спеціальних засобів захисту», — заявив він.

За словами патрушева, такі кроки обговорюються на тлі «безпрецедентної кампанії» проти торговельного флоту рф.

📢 «В полюванні на танкери, суховантажі та контейнеровози деякі країни просто загралися», — зазначив він.

Окрім цього, у рф розглядають варіант конвоювання торговельних суден кораблями військово-морського флоту. Посадовець стверджує, що ризик диверсій на морі «не знижується».

Він також згадав інцидент із танкером «Арктик Метагаз», який атакували 3 березня у Середземному морі. За версією російського Мінтрансу, удар нібито здійснили військові Україна за допомогою безекіпажних катерів, запущених з узбережжя Лівії.

На цьому тлі російська влада посилила контроль за суднами, що здійснюють перевезення «в інтересах росії». Зокрема, організовано їх огляд після прибуття з-за кордону та налагоджено взаємодію судновласників із портовими адміністраціями. Додатково в режимі реального часу відстежуються морські об’єкти, які ведуть економічну діяльність, щоб запобігти можливим атакам як на судна, так і на місця їх базування.

📢 «Політичні та дипломатичні інструменти дедалі частіше виявляються неефективними для протидії тиску на російське судноплавство», — заявив патрушев.

Він додав, що у разі появи нових загроз, зокрема з боку європейських країн, можуть бути розроблені додаткові заходи.

Раніше патрушев також заявляв про можливість залучення військово-морського флоту у разі блокади на Балтиці та відсутності можливості врегулювати ситуацію мирним шляхом.

Водночас Європейський Союз розглядає пропозицію повної заборони морських послуг для російських нафтових танкерів у межах посилення санкцій проти рф.