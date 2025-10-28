росія всьоме за жовтень атакувала газову інфраструктуру України

Вівторок, 28 Жовтня, 2025
Денис Молотов
російські агресори вчергове завдали удару по цивільній газовій інфраструктурі України. Як повідомив «Нафтогаз» у вівторок, 28 жовтня, ворог поцілив у об’єкти компанії на Полтавщині.

📢 «Цієї ночі ворог завдав удару по цивільних об’єктах газової інфраструктури групи Нафтогаз на Полтавщині. Це вже сьома цілеспрямована атака з початку жовтня», — йдеться у повідомленні компанії.

🔹 За даними Нафтогазу, люди не постраждали. Наразі на місці працюють фахівці, які оцінюють масштаби пошкоджень і розпочали відновлювальні роботи.

📢 «Жодного військового значення атаковані росією об’єкти не мають. Єдина мета цих ударів — лишити українців без газу та тепла», — наголосили у компанії.

💥 Нагадаємо, у ніч проти 28 жовтня російські війська запустили 38 ударних дронів, із яких 26 були збиті або подавлені силами ППО та РЕБ. Водночас зафіксовано влучання 12 БпЛА у чотирьох різних локаціях.

16 жовтня російські війська вже здійснювали масовану атаку на газову інфраструктуру України — тоді це була шоста атака від початку місяця, що призвела до зупинки роботи кількох критично важливих об’єктів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на початку жовтня Україна втратила до 60% щоденного видобутку газу через російські удари. Уряд, у відповідь на ситуацію, ухвалив рішення збільшити імпорт газу на 30%, щоб стабілізувати енергетичний баланс.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

