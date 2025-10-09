Понад 60% газовидобутку України зруйновано після атак рф — Bloomberg

російські ракетні удари та атаки дронів 3 жовтня спричинили катастрофічні наслідки для видобутку газу в Україні, знищивши понад половину внутрішніх потужностей. Про це 9 жовтня повідомило агентство Bloomberg.

📢 «За словами людей, обізнаних з цим питанням, Київ на початку цього тижня повідомив своїм союзникам, що масований російський обстріл, спрямований на Харківську та Полтавську області 3 жовтня, знищив приблизно 60% видобутку газу в країні», – йдеться у публікації.

За оцінками джерел, якщо атаки триватимуть, до кінця березня Україні доведеться закупити близько 4,4 млрд кубометрів газу майже за 2 млрд євро. Це становить близько 20% річного споживання природного газу в країні.

Агентство повідомляє, що після обстрілів Україна терміново звернулася до країн G7 по обладнання для ремонту енергосистеми. Також вкотре було наголошено на необхідності додаткових систем ППО для захисту енергооб’єктів. Київ також просить фінансову допомогу для оплати майбутнього імпорту газу.

Відомо, що з початку року Україна вже закупила 4,58 млрд кубометрів газу в іноземних постачальників. З них 3,67 млрд — після завершення минулого опалювального сезону. Раніше потреба імпорту до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів. Однак, через останні атаки ця цифра може зрости, зазначають співрозмовники Bloomberg.

У свою чергу, Інтерфакс-Україна з посиланням на урядові джерела повідомляє, що після масованої атаки рф на газову інфраструктуру 3 жовтня обсяги газовидобутку в Україні скоротилися на 35%.

☝️ Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня росія завдала найпотужнішого масованого удару по газовидобувних активах «Нафтогазу» від початку повномасштабної війни. По об’єктах у Харківській та Полтавській областях було випущено 35 ракет і 60 дронів.

Після цього уряд повідомив, що Україна збільшить імпорт газу на 30% для компенсації втрат, спричинених російськими обстрілами.