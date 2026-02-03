Вівторок, 3 Лютого, 2026
росія атакувала Запоріжжя: двоє загиблих, кількість поранених зростає

Денис Молотов
росія атакувала Запоріжжя: двоє загиблих, кількість поранених зростає
Наслідки російського удару по Запоріжжю / 03.02.2026 / фото: Запорізька ОВА,

Окупаційні російські війська ввечері завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого загинули двоє людей, ще щонайменше вісім дістали поранення. Про це у вівторок, 3 лютого, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

📢 «Серед загиблих — 18-річні хлопець та дівчина», — зазначив він.

За словами очільника ОВА, спочатку повідомлялося про сімох поранених, однак згодом кількість постраждалих зросла до восьми.

📢 «В тому числі, допомога лікарів знадобилася двом дітям», — повідомив Федоров.

Згодом було уточнено, що серед поранених — троє дітей:

☝️ 15-річна дівчина, яка перебуває у вкрай важкому стані, а також хлопчики віком 12 та 11 років. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога.

За інформацією ОВА, близько 18:00 російські війська атакували місто ударними дронами.

🏚️ Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, магазини та приватні автомобілі. На місці працюють усі екстрені служби, залучені також благодійні організації.

📢 «Повітряна тривога у Запоріжжі триває вже 23 години поспіль. Як тільки дозволить безпекова ситуація, розпочнемо фіксацію збитків. Але, на жаль, людські життя не повернути…», — наголосив Федоров.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки безпілотниками по пологовому будинку у Запоріжжі поранення дістали три жінки.

